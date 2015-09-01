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市场报道 | 2015年 9月 2日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至一周低位，美国玉米开始收割带来压力

路透芝加哥9月1日 - 芝加哥交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周二大幅
下挫，跌幅达2%，交易商称，因美国进入玉米早期收割阶段，且整体作物
生长条件有利。
    
    9月合约已进入交割期，市场空头展期活动活跃，投资者继续将9月合
约 展期到12月合约 。芝加哥商业交易所集团(CME Group)周一
报告称，有477口9月合约交割。

    交投最活跃的12月合约跌7美分，收报每蒲式耳3.68-1/4美元，为8月
24日来的最低价，因美国开始收割。
    
    美国农业部周一晚间将玉米生长优良率下调了1个百分点，与分析师
预期一致。美国农业部称，9%的玉米作物已成熟，虽然高于去年同期的7%
，但低于15%的五年平均值。
    
     原油 价格急跌进一步打压玉米期货。由于原油价格暴跌压低
汽油 价格，而乙醇期货<0#1ZE:>涨跌互现，幅度不大，使得用以玉
米为原材料的乙醇作为替代燃料的吸引力降低。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为236,438口。(完)          
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    


 (编译 刘静；审校 母红)

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