芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至一周低位，美国玉米开始收割带来压力

路透芝加哥9月1日 - 芝加哥交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周二大幅 下挫，跌幅达2%，交易商称，因美国进入玉米早期收割阶段，且整体作物 生长条件有利。 9月合约已进入交割期，市场空头展期活动活跃，投资者继续将9月合 约 展期到12月合约 。芝加哥商业交易所集团(CME Group)周一 报告称，有477口9月合约交割。 交投最活跃的12月合约跌7美分，收报每蒲式耳3.68-1/4美元，为8月 24日来的最低价，因美国开始收割。 美国农业部周一晚间将玉米生长优良率下调了1个百分点，与分析师 预期一致。美国农业部称，9%的玉米作物已成熟，虽然高于去年同期的7% ，但低于15%的五年平均值。 原油 价格急跌进一步打压玉米期货。由于原油价格暴跌压低 汽油 价格，而乙醇期货<0#1ZE:>涨跌互现，幅度不大，使得用以玉 米为原材料的乙醇作为替代燃料的吸引力降低。 今日CBOT玉米期货成交量预计为236,438口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)