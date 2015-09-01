芝加哥期市：小麦期货收涨，技术性买盘和跨市场套利交易提供支撑

路透芝加哥9月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周二 大部分收涨，交易商称，受技术性买盘和与玉米期货间的套利交易支撑， 尽管宏观经济忧虑打压了其他商品市场。 CBOT-12月小麦合约 上扬，因周一跌至合约低点后投资者逢低 买入。 但价格上涨受到限制，因全球小麦库存充足，且有迹象显示，美国 小麦在全球市场的竞争力不够强。 美国农业部周一晚间公布的报告显示，上周美国春麦收割完成率为88 %，高于62%的五年期平均值，因小麦主要产地北达科他州上周天气干燥， 有利于小麦的收割。 CBOT-9月小麦期货 结算价报4.84美元，升1-1/2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为114,097口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)