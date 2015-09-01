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市场报道 | 2015年 9月 2日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：小麦期货收涨，技术性买盘和跨市场套利交易提供支撑

路透芝加哥9月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周二
大部分收涨，交易商称，受技术性买盘和与玉米期货间的套利交易支撑，
尽管宏观经济忧虑打压了其他商品市场。
    
     CBOT-12月小麦合约 上扬，因周一跌至合约低点后投资者逢低
买入。
    
     但价格上涨受到限制，因全球小麦库存充足，且有迹象显示，美国
小麦在全球市场的竞争力不够强。
    
    美国农业部周一晚间公布的报告显示，上周美国春麦收割完成率为88
%，高于62%的五年期平均值，因小麦主要产地北达科他州上周天气干燥，
有利于小麦的收割。
    
    CBOT-9月小麦期货 结算价报4.84美元，升1-1/2美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为114,097口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 刘静；审校 母红)

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