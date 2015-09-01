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亚洲 | 2015年 9月 2日 星期三 06:15 BJT

****澳新经济指标预测--9月2日-9月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值 
       
         
    8月31日当周
    
    9月2日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季     +0.4%     +0.9%
                              (较上年同期)                      +2.2%     +2.3%
             GDP最终消费                                          --      +0.5%
             GDP资本支出                                          --      -1.2%
    
    9月2日-9月3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                             8月        --      54.12
    
    9月3日(四)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                          7月       +0.4%    +0.7%
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 7月      逆差31 逆差29.33
             商品/服务进口                                        --        +4%
             商品/服务出口                                        --        +3%

    9月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             8月        --         47
        
    9月7日(一) 
    2245 新西兰制造业销售                            第二季       --       -0.3%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                           8月        --       +2.2%
                网路招聘广告                                      --       -0.5%
    
    9月8日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 8月        --      正6.0
                          企业信心指数                            --        正4
    
    9月9日(三)
    0030 澳洲消费者信心                                9月        --      +7.8%
    0130 澳洲自住房屋融资                              7月        --      +4.4%
             投资房屋融资                                         --      -0.7%
    2100 新西兰央行利率决定                            --       2.75%     3.00%
    2245 新西兰电子卡零售销售(经季节调整)(较前月)      8月        --      +0.4%
                             (较上年同期)                         --      +5.6%
    (完)

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