《美国重要政经日程》--9月2日

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1100 - 美国农业部公布一周全球稻米价格
1230 - 劳工部公布美国第二季非农生产率及劳工成本修正值
1400 - 商务部公布7月工厂订单数据
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和生产数据
-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据
1800 - 美联储发布经济状况褐皮书
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 张荻)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”