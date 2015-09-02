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亚洲 | 2015年 9月 2日 星期三 08:00 BJT

金砖国家：9月1日股汇市收盘纵览

路透9月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月1日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报801.11点，下跌2.15%。

> 《综述》监管层频出利好中国股市无动于衷，“二八”分化大盘难改调整格局

> 中国汇市：人民币收盘五连升刷新近三周新高，央行新规打压套利稳定预期

> 香港股市：恒指下跌2.2%，受中国制造业PMI数据低迷拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报45,477.060点，下跌2.46%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.6875/80，上日收报3.6260/71。

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南非股市：指标Top-40指数 收报42,979.77点，下跌3.09%；大盘综合指数 收报48,515.13点，下跌2.92%。

> 南非汇市：兰特兑美元重挫，因中国数据疲弱

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印度股市：BSE指数 收报25,696.44点，下跌2.23%；NSE指数 收报7,785.85点，下跌2.33%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.215/66.225，上日收报3.6260/71。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报805.06点，下跌3.42%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报438.6点，下跌1.6%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.85，贬值4.05%；卢布兑欧元 报75.582,贬值4.76%。(完) (整理 郑茵 审校 张荻)

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