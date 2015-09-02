金砖国家：9月1日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月1日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报801.11点，下跌2.15%。
> 《综述》监管层频出利好中国股市无动于衷，“二八”分化大盘难改调整格局
> 中国汇市：人民币收盘五连升刷新近三周新高，央行新规打压套利稳定预期
> 香港股市：恒指下跌2.2%，受中国制造业PMI数据低迷拖累
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报45,477.060点，下跌2.46%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.6875/80，上日收报3.6260/71。
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南非股市：指标Top-40指数 收报42,979.77点，下跌3.09%；大盘综合指数 收报48,515.13点，下跌2.92%。
> 南非汇市：兰特兑美元重挫，因中国数据疲弱
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印度股市：BSE指数 收报25,696.44点，下跌2.23%；NSE指数 收报7,785.85点，下跌2.33%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.215/66.225，上日收报3.6260/71。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报805.06点，下跌3.42%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报438.6点，下跌1.6%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.85，贬值4.05%；卢布兑欧元 报75.582,贬值4.76%。(完) (整理 郑茵 审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”