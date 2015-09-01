《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月1日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 64.83 -1.29 -1.95 4795262
京东 24.88 -1.00 -3.86 10543254
新浪 38.10 -0.65 -1.68 1068860
搜狐 45.16 -2.17 -4.58 531705
网易 110.23 -0.95 -0.85 1091165
百度 143.57 -3.68 -2.50 4557735
台湾
台湾积体电路 19.41 -0.47 -2.36 3041493
联电 1.66 +0.03 +1.84 225217
日月光 4.74 -0.18 -3.66 386844
硅品精密 6.05 -0.12 -1.94 1229645
和信超媒体 0.54 +0.02 +3.35 32392
友达 3.05 -0.08 -2.56 384434
中华电信 29.83 -0.60 -1.97 93761
台湾国际航电 36.81 -0.80 -2.13 1468477
香港
中国移动 58.94 -0.88 -1.47 294180
中国联通 12.71 -0.38 -2.90 184344
中国电信 49.77 -2.33 -4.47 23226
中芯国际 4.13 -0.17 -3.95 5102(完)
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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 杜明霞；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”