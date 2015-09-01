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亚洲 | 2015年 9月 2日 星期三 06:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 64.83 -1.29 -1.95 4795262

京东 24.88 -1.00 -3.86 10543254

新浪 38.10 -0.65 -1.68 1068860

搜狐 45.16 -2.17 -4.58 531705

网易 110.23 -0.95 -0.85 1091165

百度 143.57 -3.68 -2.50 4557735

台湾

台湾积体电路 19.41 -0.47 -2.36 3041493

联电 1.66 +0.03 +1.84 225217

日月光 4.74 -0.18 -3.66 386844

硅品精密 6.05 -0.12 -1.94 1229645

和信超媒体 0.54 +0.02 +3.35 32392

友达 3.05 -0.08 -2.56 384434

中华电信 29.83 -0.60 -1.97 93761

台湾国际航电 36.81 -0.80 -2.13 1468477

香港

中国移动 58.94 -0.88 -1.47 294180

中国联通 12.71 -0.38 -2.90 184344

中国电信 49.77 -2.33 -4.47 23226

中芯国际 4.13 -0.17 -3.95 5102(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 杜明霞；审校 张荻)

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