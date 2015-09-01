《美国上市公司业绩公布日程表》--9月2日至9月9日

重发-标题新闻：苹果对高通提起诉讼，要求退还约10亿美元承诺退还的专利使用费-CNBC
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汤森路透8月31日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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9月3日 BMO Q4 2015 Campbell Soup Co
9月3日 BMO Q3 2015 Joy Global
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 杜明霞)
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2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。