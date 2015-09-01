美国债市：美国公债净空仓比例降至六个月最低--摩根大通调查

路透纽约9月1日 - 摩根大通周二公布的一份调查显示，最近一周看空美国长期公债的投资者与看多投资者的比例之差缩小至逾六个月最小。

周一表示最近持有较长期美国公债规模低于基准的“看空”投资者比例，从前一周的22%降至20%。

上周末有数位美联储高级官员表示，如果美国经济进一步改善，且近期全球市场波动减轻，美联储将考虑在9月升息，“看空”投资者因而减少。

持有较长期美债高于基准的“看多”投资者比例连续第二周位于17%。

较长期美债的净空仓比例缩小至3%，为2月23日当周以来最低。上周为5%。(完)