中国保险：腾讯二度跨足互联网保险，拟联手中信国安建和泰人寿--报载　

路透上海9月2日 - 互联网公司再度进入金融领域，在以并列二股东名义试水参股众安财险后，中国互联网巨头--腾讯 又开始紧锣密鼓地发起设立互联网寿险公司——和泰人寿（暂名），腾讯与中信集团子公司中信国安并列为最大单一股东，这可能将是首家以寿险为主的互联网保险公司。

上海证券报周三报导，根据和泰人寿（待筹）的战略定位，它将是一家创新型、轻资产型互联网保险公司。目前已开业的众安及获筹的易安、安心、泰康在线均为互联网财险公司，和泰人寿如果获批，则可能成为国内第一家互联网寿险公司。

和泰人寿的注册地设在山东，但实际运营总部设于北京。知情人士分析称，和泰人寿将注册地设在山东，一方面与股东中有山东企业这个因素相关，另一个关键原因是，京沪等一线城市整体竞争激烈，而其他省级政府在实现当地保险法人机构“零突破”上表现地更为积极，这可能更有利于保险牌照的尽快落地。

据悉，和泰人寿内部已经制定了互联网保险战略规划，核心点包括：产品及销售经营模式互联网化，定价互动互利化；服务及运营管理互联网化、自动化、简便化、智能化；大数据动态定价与个性化服务；探索互联网场景保险。

另外，虽然定位为互联网寿险公司，但据知情人士所述，和泰人寿并不打算完全放弃其他渠道。根据其内部定位，前期是银保与网销渠道并举，未来则以网销为主、银保为辅，而投入成本较大的个险、电销等渠道并不在其开通之列。