《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月2日

*工商时报：

--2013年鬼月北台湾推案创下1,702亿台币的历史新天量，但今年鬼月同区域所推新建案，案量超过10亿台币的中型建案仅有三个，总推案量仅47亿台币，只剩2013年同期的3%不到，创下近10年来鬼月推案新低量。

--顶新集团卖股趋于白热化，知情人士透露，除了顶新集团旗下顶固开发日前已发函给台北101，要求索取台北101的公司经营最新概况资料，潜在买主黑石集团 甚至已更进一步直接委托代表出面，向台北101索取细部资料，顶新与黑石双方动作都非常积极。

*经济日报：

--台积电 、日月光 、汉微科 、华亚科 同步释出半导体业短期景气展望，仅台积电较乐观，预期晶圆代工短期库存调整已近尾声，很快会回复健康常轨。

--立法院朝野协商确定15日开议之后，先处理急迫性法案，国民党团执行长赖士葆表示，开议第一周预计推动组改法案、就服法及募兵条例，洪版证所税也将争取迳付二读，力拚在18日院会完成三读。

--大陆股、汇市风险快速上升，金管会对大陆地区的加强风险管控行动，从银行扩大到金控集团。金管会上周发函16家金控公司，要求加强检讨对大陆的曝险控管机制，且须设警示指标或门槛，一旦达到须暂停业务，并启动是否增资等因应机制。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。