《新兴市场重要经济事件预告》--9月2日-9月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月2日(三)

雅加达--在印尼举行“亚洲金融的未来”会议，发言人包括IMF总裁拉加德、印度央行副总裁Urjit Patel、日本央行副总裁中曾宏、印尼财长班邦等。

菲律宾宿务岛--菲律宾财政部长普里斯马(Cesar Purisima)和央行副总裁Diwa Guinigundo在APEC财长会议和央行副总裁会议召开前分别举行媒体吹风会。

雅加达--IMF总裁拉加德举行记者会(0915)。

日本横滨--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦就亚洲经济和ADB的职责发表演说(0100)。

华沙--波兰央行宣布利率决定(0930)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至9月3日)。

9月3日(四)

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议(1000)。

匈牙利密什科尔茨--匈牙利央行官员和经济部长Mihaly Varga与经济学家召开年度会议(至9月5日)。

9月4日(五)

东京--IMF亚太部副总裁Kalpana Kochhar在IMF会议上发表讲话，题为重新部署安倍经济学：体制改变的优先权(0600)。

安卡拉--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至9月5日)。

9月5日(六)

安卡拉--德国财长朔伊布勒和欧洲央行管理委员会委员魏德曼在G20会议上举行新闻发布会(0500)。

9月7日(一)

伊斯坦布尔--土耳其青年企业家协会主办20国集团青年企业家联盟(G20 YEA)峰会(至9月9日)。

9月8日(二)

暂无重要经济事件预告。

9月9日(三)

布达佩斯--匈牙利央行发布8月议息会议的会议记录(1200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程