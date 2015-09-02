日韩经济指标预测--9月2日-9月9日****

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月31日当周 9月2日(三) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 8月 -- 3,708.2 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.2% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超2,738 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,619 9月3日(四) 暂无重要经济数据公布 9月4日(五) 0130 日本加班工资(较上年同期) 7月 -- -0.4% 9月7日当周 9月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,423.16 9月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -- 0.7 领先指标(较前月) -- 1.2 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +2.6% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 7月 -- 5,586 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季修正值 -- -0.4% 环比年率 -- -1.6% 9月8日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 51.6 2300 韩国失业率 8月 -- 3.7% 9月9日(三) 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 40.3 2100 韩国出口物价(较上年同期) 8月 -- -1.7% 进口物价(较上年同期) -- -13.7% 2350 日本企业物价(较前月) 8月 -- -0.2% (较上年同期) -- -3.0% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 -- -7.9% (较上年同期) -- -16.6% (完)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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