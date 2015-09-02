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亚洲 | 2015年 9月 2日 星期三 08:59 BJT

****日韩经济指标预测--9月2日-9月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值 
    
    8月31日当周
 
    9月2日(三)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                           8月        --     3,708.2
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)         第二季修正值        --       +0.3%
                          (较上年同期)                             --       +2.2%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                      前周        --   卖超2,738
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --   卖超4,619    
    
    9月3日(四)
    暂无重要经济数据公布
    
    9月4日(五)
    0130 日本加班工资(较上年同期)                       7月        --       -0.4%
    
    9月7日当周    
    
    9月6日(日)        
    2350 日本外汇储备(亿美元)                           8月        --    12,423.16 
    
    9月7日(一)    
    0500 日本同时指标(较前月)                           7月        --          0.7
             领先指标(较前月)                                      --          1.2
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                   8月        --        +2.6%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)               7月        --        5,586   
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)         第二季修正值        --        -0.4%
                              环比年率                             --        -1.6%   
    
    9月8日(二)  
    0500 日本服务业景气判断指数                         8月        --         51.6
    2300 韩国失业率                                     8月        --         3.7%  
    
    
    9月9日(三)
    0500 日本消费者信心指数                             8月        --          40.3
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                       8月         --        -1.7%
             进口物价(较上年同期)                                  --        -13.7%
    2350 日本企业物价(较前月)                           8月        --         -0.2%
                 (较上年同期)                                      --         -3.0%
    2350 日本机械订单(较前月)                           7月        --         -7.9%
                     (较上年同期)                                  --        -16.6%  (完)

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