《香港报摘》--其他报纸重要消息9月2日

**明报**

--早前将非啤酒业务出售给母公司的华润创业 建议改名为“华润啤酒(控股)”，需股东大会及香港公司注册处批准后作实。

**星岛日报**

--澳洲媒体报导，澳洲矿业大亨及议员Clive Palmer旗下Mineralogy向中信股份 索赔100亿澳元，导致中信股价应声下挫5.49%。

**苹果日报**

--金管局发言人称，港元滙率持续走强并触及强方兑换保证价，部份市场人士认为是因人民币转港元较多，而外围市况波动，前景不明朗，故市场承接力较薄弱，该局承接银行的美元沽盘，以维持港滙稳定。

--过去半年，已超过七间连锁零售商表明开始关舖，近月确认会关闭的旺区分店至少达11间，大多位于铜锣湾一线位置。

**东方日报**

--中国四大不良资产管理公司之一的华融资产管理虽已通过上市聆讯，但市场流传因市况波动而押后招股，暂未有上市时间表。

**文汇报**

--和谐汽车 首席财务官兼执董钱叶文表示，拟为旗下绿野汽车引入互联网及财务领域战略投资者，并已向政府申请新能源汽车生产资格，希望年内获批。（完）

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