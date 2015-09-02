港报社评：澳门紧缩开支，港要居安思危--文汇报9月2日

澳门博彩业收入持续下降，澳门政府终于昨日起采取紧缩财政开支措施。一叶知秋寒意近。澳门的困境源于经济结构单一脆弱，容易受外围因素影响而急速逆转。这对经济多元化程度不高的香港，是一个警号，也是一种启示：香港应进一步提升危机意识，特区政府应该适度有为，把握机遇培育新的经济增长点，尤其是培育创新科技产业的成长，加快经济转型升级步伐，提升整体竞争力和经济抗逆力。

众所周知，博彩业是澳门最重要的经济支柱，受全球经济不景、客源大幅下降的影响，澳门博彩业毛收入连跌15个月，8月份博彩毛收入按年下跌35.5%，只有186.2亿澳门元，已跌破政府预计的月均200亿澳门元的「红线」。主业不稳，财富效应消失，当局有必要实施紧缩财政开支措施，预先做好准备，应付经济进一步转差，以免对社会造成更大冲击。

香港与澳门隔海相望，虽然香港人口、面积和经济体量均远超澳门，但总体而言，同属细小外向型经济体，单靠本地市场并不足以承载庞大的经济规模，难以保持可持续发展，必须透过开发海外新市场来推动本地经济增长。这种特点，导致港澳本地经济都容易随外围经济的好坏而起伏。尽管澳门经济一业独大、经济结构过于单一的问题比香港严重得多，但香港实体产业经济缺乏的弊端同样不容忽视。目前全球金融市场波动、外贸疲软，下半年仍可能维持这种状态，财政司司长曾俊华因此发出警告，香港经济面临重重挑战，下半年增速预计会放缓。

毫无疑问，香港经济最大的缺陷在于产业结构单调，近20年来，一直依赖金融、旅游、工商贸易及物流四大产业。由于周边地区竞争加剧，香港物流业龙头地位早已丧失，工商贸易业亦风光不再，只剩下金融及旅游业苦苦支撑。令人担忧的是，近期因为本港发生冲击旅客的暴力赶客事件，导致来港的内地及外地旅客数量持续下跌，并影响到酒店、旅游及零售业生意，零售业总销货值已连续5个月下滑。

固有产业优势不再，新兴产业发展却步履艰难，特首梁振英提出的创科局因立法会反对派拉布，竟然拖了3年仍未能成立，政府推动香港创科业发展阻力重重，整体创新科技实力已被邻近地区竞争超越。其他重大建设如港珠澳大桥、高铁香港段乃至新界东北发展计划，都遭遇类似的人为阻碍，令香港一再错失发展的先机，经济转型步伐缓慢，深层次矛盾不断累积，外围经济稍有风吹草动，香港的应对抗逆就会捉襟见肘。

沙士期间，受内忧外患困扰，香港曾经面临政府财赤的困境，大幅收缩公共开支，公务员要减薪，企业更出现裁员倒闭潮，这些痛苦的经历港人刻骨铭心，一定不想历史重演。值得庆幸的是，当前香港库房充实，经济尚算稳健，只要居安思危，仍有能力克服潜在挑战。而居安思危的具体行动，就是认清大势，明确自身定位，在国家推进的「一带一路」战略中，扮演好「超过联系人」的角色，在集资融资、商贸、专业服务、多元旅游、新兴产业等方面提供服务，积极把握新商机，为香港经济增长、保持繁荣稳定注入新动力。

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