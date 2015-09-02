港报社评：铅水事件解决无期，应对务须透明对焦--明报9月2日

「铅水」事件由来已久，解决亦无速成办法，政府面对的考验并非一时一地，而是持续不断。由7月中上旬确认食水含铅可能是广泛现象之后，政府在危机管理、避免引起恐慌，以至长远应对步骤措施，按序推展，即使民间或议员仍有批评声音，但是情况总体可控，此乃事实。不过，近期就学校食水验出含铅超标，教育局偏离「以人为本」原则，未急家长之所急，不允为全港约1000所幼稚园验水，因而备受批评。虽然政务司长林郑月娥昨日采取补救措施，顺应业界和家长诉求，但是已经使政府在应对铅水事件留下污点。

政府对公共屋邨验水，对验出含铅食水单位儿童、孕妇验血，正在按序进行。临近新学年开学，有学校自行验水，发现含铅超标逾3倍至逾20倍，较屋邨发现的超标数据更为严重，教育界纷纷要求政府为学校验水，监于铅水对6岁以下儿童有较大影响，特别要求为幼稚园验水。不过，教育局的回应使业界和家长失望，局方声言不鼓励学校自行验水，局长吴克俭说要「加强教导学生正确的饮水态度」、「学生在学校停留时间较短，并未长时间饮用学校的水」、「把资源集中处理公共屋邨验水」云云，不肯正面回应业界和家长诉求。

教育局的取态引起普遍不满，有业界指出幼稚园要为学童准备膳食，包括早餐、茶点到午餐，部分全日制或长全日制还有下午茶的安排，情况并非如吴克俭所说在校时间短和风险低。业界指出的幼稚园实际运作，并非什么秘密，只要稍为查询即可知晓，官员「随口噏，当秘笈」地应对危机，缺乏应有的严谨，使人讶异。教育局在压力之下稍为调整立场，可是仍然仅为2005年以后落成的公营及直资学校安装滤水器（约涉及80所中学及小学）；对于幼稚园，当局以属于私营为由，不负责安装，仅建议幼稚园自行安装滤水器。

幼稚园儿童都在6岁以下，铅水对他们影响最大，严重者可能引致智力发展迟缓，官员只要稍有同理心，都应该感受到家长对子女在上学时饮水的焦虑。另外，幼稚园虽云私营，但是食水含铅与政府缺失有关，现在儿童健康被置于铅水威胁之下，政府难以完全置身事外。林郑月娥表示本着3项原则处理铅水事件，其中一项是「以人为本」，教育局并未优先顾及儿童健康和家长忧虑，显然偏离了这项原则。

林郑月娥在立法会内务委员会特别会议开场发言时，表示由于私营幼稚园服务对象是6岁以下幼童，政府决定特事特办，全面负责验水工作，优先为全港约980间幼稚园验水，特别是全日制和长全日制幼稚园将会获得优先。民间和业界提出为学校验水（包括幼稚园），由酝酿、提出到事态几经转折，教育局官员几经转变，仍然不肯承诺，消解幼儿家长的忧疑，反映官员敏感度不足，误判事态在社会引发的回响和反弹；林郑月娥明确宣示之后，政府承受的压力得以纾减，只是教育局官员的颟顸，再一次暴露出来。

根据教育团体估算，现时全港有中学共538所、小学661所、幼稚园988所，合共2187所；若每所学校平均检验10个食水样本，每校需约3000元，全港学校合计只需600多万元左右，却可保障全港共88万学童及近7万教师的健康。政府掌握的铅水事态资料，以2005年之后落成的处所食水含铅机率较高，即是要验水的各类学校，数量可能没有那么多，因而耗用资源更有限，即使从较功利角度着眼，政府花少许资源就可能赢得体恤学生教师健康的美名，何乐而不为？事实上，有系统安排全港学校验水，起码可以起到使学生、家长与教师减少对铅水忧虑的作用，效益并非数百万元公帑可以衡量。政府就负责为学校验食水，应该更推前一步。

铅水事件，从已经披露的资料和情况，时间跨度历时数十年，即使世界卫生组织（WHO）有关每公升食水含多少微克的准则，也曾经一再更改，标准含量时高时低，使食水含铅事态倍添复杂。另外，长期以来，水务署忽视了对水管、焊料的监管，使铅水问题并不限于公屋、私楼、医院、学校，而是广及每一类处所和跨阶层同时面对的问题。职是之故，事态不可能短时间解决，以一些国家的经验，在相当长时间问题仍然存在（或许10年、20年以至更长时间），因此政府处理上的「公开透明」原则应该长期坚持，并且要有适时、准确有力的措施应对，逐步重建市民对食水安全的信心。今次教育局就学校食水含铅应对迟缓、失焦，折损了政府努力的成果，是应该总结、汲取经验的教训。

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