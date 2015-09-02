港报社评：连战独排众议赴京，台湾选情更不利国民党--信报9月2日

中国纪念抗战胜利七十周年，尽管当年的同盟国似乎不太热中，美国、英国和法国等等西方国家没有元首到访，理论上应该「正视历史」的日本首相安倍晋三，亦以事忙为由婉拒出席，但北京仍然密锣紧鼓举行盛况空前的纪念活动，当中焦点是明日的天安门阅兵。海外传媒引述消息透露，为了防范阅兵时出现安全事故，北京启动最高级别的监控措施，对阅兵核心区人员及受阅部队进行非常严谨的政治审查，空军驾驶员要查至「祖宗八代」，以免有人心怀不轨驾机冲击天安门，阅兵极受重视的程度可见一斑。

八年抗战是中华民族的血泪史，香港也经历过不堪回首的三年零八个月，「黑色圣诞节」之后沦陷于日军铁蹄，港督杨慕琦顿变阶下囚；出于缅怀历史的需要，北京邀请台湾政要一同纪念，本来无可厚非。然而，台湾方面反应冷淡，执政国民党与在野民进党皆不派人赴京，出席纪念活动比较有代表性的人物，只有国民党前主席兼前副总统连战而已。即使连战是以「个人身份」前往北京，台湾朝野不约而同声声劝退，国民党籍总统马英九的说法是「不宜去」。

民进党和绿营反对，完全是意料中事，国民党和蓝营为什么又不认同连战的北京之行？归根究柢是历史观的分歧所致，台湾不满大陆邀功，把抗战胜利宣传为「共产党起到了中流砥柱的作用」，台湾前行政院长郝柏村早前就批评，大陆将国共两党相提并论，同称为抗战的中流砥柱是不公道的。郝柏村认为，国民党主导的正面战场是决定性，共产党参与的敌后战场只是辅助性，比例上，正面战场占百分之九十五，敌后战场百分之五。即是说，国民党的抗战功劳远远大于共产党。郝柏村进一步揶揄，中共在抗战最大的成就是乘机发展壮大，由抗战初期的四万军队，发展到战争结束时的一百五十万之众。

连战独排众议赴京，昨日在人民大会堂与国家主席习近平见面。习近平表示，抗战是包括台湾同胞在内的全民团结奋战结果，两岸同胞都应牢记历史，缅怀先烈，团结一心，携手推进两岸关系和平发展。连战指出，中国国民党军队在蒋介石领导下正面战场，部署了一系列会战和大仗，深深重挫了日军；中国共产党军队在毛泽东领导下敌后战场，有力牵制、歼击了日军和伪军。对于连战的论述，台湾舆论不可能给予正面评价，因为他没有凸显「国民政府军事委员会委员长蒋介石」的领导地位，彷佛把国共两党划成对等格局。台湾总统府发言人陈以信昨天迅即回应：抗战不论是正面或敌后战场，都是由国民政府领导，史实不容否认。

严格而言，中共近年为了统战，遏制台独分裂主义，已从「崇毛贬蒋」逐渐作出调整，承认蒋介石及国民党在抗战的贡献，可是那种「共产党中流砥柱论」，始终予人自夸自诩之感。因此，虽然连战在北京受到高规格款待，但这位国民党前主席无法摆脱「投共卖台」之讥。

马英九政府向连战赴京说不，一方面固然是抗战历史观使然，另一方面亦有政治现实的盘算。须知道，台湾总统大选在即，国民党形势不妙，该党候选人洪秀柱之民望，远远落后于民进党的蔡英文，加上同属蓝营的亲民党主席宋楚瑜参选，将会分薄其票源。连战赴京既然不孚众望，对于国民党的选情更加是百害而无一利，特别是洪秀柱，恐怕要像示威者那样心中默祷：「连爷爷不要回来了！」

对于习近平提出「推动海峡两岸史学界共享史料、共写史书，共同扞衞民族尊严和荣誉」，连战表示非常赞同，认为有助于两岸人民相互了解，开启心灵契合，促使国际社会提高评价抗战在世界反法西斯战争中的地位。问题是，两岸能够突破「历史总是胜利者所写」的定律吗？共写史书云云，难度之高相信与两岸统一不遑多让。

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