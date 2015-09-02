港报社评：保七非最关键，稳经济首重质素--经济日报9月2日

内地上月制造业指数创三年低，市场深忧中央难以保七，或不顾后果地硬谷。在制造业以至服务业动力续减下，今年保七难度势增，中央稳经济须将资源用在刀口上，求质而非求量。

内地8月制造业采购经理指数（PMI）跌至49.7%，除跌穿盛衰分界綫，更创三年新低。数据公布后环球股市下挫，反映市场尤其外资忧内地今年经济增长要保七难度倍增，就算中央不顾后果力谷，亦未必见效。

事实上，今年内地成功「保七」难度正增，因今年上半年内地经济增长勉强达7%，除因中央多番松货币、松楼控以至推基建力托，更关键是A股狂牛力谷金融业，撑起服务业助稳经济。

惟A股泡沫在6月底急爆后，内地金融业遭受重挫，难再担下半年稳经济大任。且投资、消费以至出口三头马车俱减速，第三季经济增长跌穿7%悬念已不大，一些较乐观估计亦仅6.7%，除非中央不惜代价「暴力救经济」，令第四季经济增长V形反弹至7.3%甚至更高，否则全年「保七」恐难实现。

然而，市场若仅执着于内地经济成功保七与否，恐捉错用神。因对中央而言，稳经济并非求表面数字，而是求经济质量，首要是稳住就业市场令社会稳定。内地上半年新增城镇就业达718万，已达全年目标逾7成，同期居民收入增长虽减慢，但仍高于经济增速，反映内地就业市场稳定、收入分配亦见改善，经济质量有所提升。

当然，此并不代表中央可对经济安心，因内地经济下行压力仍大，中央近日亦连番加招，如再减息降准、续松投资、谷新兴产业等。中央加力稳经济无可厚非，关键是要加强监管，将资源花在刀口上，以确保经济质量。

就如中央加码让地方政府新债换旧债，加力谷投资，除要严防地方滥贷谷大债务泡沫，更必须确保新项目是有效投资，如加大投入改善医疗服务、更新地下管道等基建，令新增投资是为进一步提升人民生活质量。

又如中央推产业振兴措施，若要避免加剧过剩产能，政策扶持的重点应是绿色低碳、互联网科技等，既助内地制造业以至服务业提升生产力，亦减低对经济高耗能高污染行业的依赖，将宜居环境还给人民。故对中央而言，若稳经济措施可助全年保七固最理想，惟只要经济质量可有效提升，为未来经济社会发展注入更大动力，今年经济增长能否保七，或稍低于7%，已非中央的最大关注。

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