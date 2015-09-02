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债券 | 2015年 9月 2日 星期三 19:03 BJT

美国数据：8月28日止当周抵押贷款申请增加，再融资申请大增--MBA

路透纽约9月2日 - 周三公布的行业数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请增加，因购房贷款和再融资申请均大增。

美国抵押贷款银行协会(MBA)公布，8月28日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升11.3%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数大幅上升16.8%，至4月以来最高；购房贷款申请指数上升4.1%，来到7月以来最高水准。

美国抵押贷款数据图表：link.reuters.com/guv37s

当周30年期固息抵押贷款利率水平为4.08%，持平于前一周。

根据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 王兴亚；审校 许娜)

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