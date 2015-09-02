《路透晚报》--9月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：调整固定资产投资项目资本金比例制度，促投资结构优化--国务院

中国周二召开的国务院常务会议明确设立600亿元人民币的国家中小企业发展基金，基金采取有限合伙制，按照市场化原则运作。同时决定调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度，促进投资结构优化。

--《独家新闻》亚投行放贷条件低于世行，计划年底前开始运作--消息

消息人士透露，中国主导成立的全球性开发银行--亚洲基础设施投资银行(AIIB)的贷款条件将少于世界银行。中国寻求改变全球发展金融那些不成文的规定。

--中国经济：大部分非房地产企业可应对人民币贬值10%影响--穆迪

评级机构穆迪周二最新报告指出，假设在8月11日人民币兑美元中间价形成机制变动之后人民币继续贬值10%，70家受评的中国公用事业、基础设施和非房地产企业中，大部分公司有充足的财务缓冲空间应对人民币贬值10%的影响。

--《焦点》人民币贬值疑虑或使中国吸引外资进入楼市的希望落空

对外国投资者来说，中国政府放松外资进入中国楼市的限制是走对了路，但选错了时间。

【固定收益】

--路透调查：中国金融机构固收部门9月无降息预期，债市有供需压力但整体乐观

汤森路透中国固定收益市场展望2015年第九期的参与机构预期，央行9月维持基准利率不变，但未来降准仍有空间。中国经济下行压力有增无减，宽松货币和积极财政政策持续，金融债和信用债继续整体看好，但年内地方债务置换带来供给压力，国债略显谨慎。

--《中国债市每日综述》现券和IRS波动微弱，交投清淡只待阅兵假期

中国银行间债市现券收益率和IRS周三变动微弱，因明日开始阅兵小长假，所处北京的部分机构今日即停止交易，市场交投极为清淡。交易员称，节后首个交易日降准将生效，利好短期流动性。若股市疲势不改，现券收益率走低可能性大于上涨。

--《台湾利率预测》9月短票利率料约在0.47%，因上月降幅已大

台湾货币市场资金调度人士周三表示，为刺激低迷的景气，台湾央行于8月启动一连串引导短率下降行动，带动短票利率快速下滑；因降幅已大且利率下调至低档，料9月短票利利率预估在0.47%。

【外汇】

--中国外汇：央行封堵风险准备金征收“漏洞”，涵盖远、掉期及期权业务

继中国央行拟对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金后，三位消息人士周三透露，央行今日再度火速发文明确外汇风险保证金征收范围，涵盖人民币远、掉期及期权等所有衍生品业务，以及时补住逃交保证金的漏洞。

--人民币汇率：贬值反映其真正市场价值--亚开行总裁中尾武彦

亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三表示，人民币最近贬值后更加接近其真正市场价值。他并不认为中国会将因本币贬值而变得便宜的商品大量出口，将通缩输出到亚洲邻国。

--《万钊专栏》做好人民币汇率管理的几个核心问题

人民币汇率成为全球金融市场共同关注的问题，中国的国际影响力日益增强，同时人民币正处于国际化的关键阶段，做好人民币汇率管理至关重要，笔者认为比较核心的问题包括：如何理解经常项目顺差、如何留住外商FDI留存利润、如何实现外债的有序偿还、如何理解民间购汇、如何做好国际沟通。

--中国汇市：人民币早盘微跌假期临近交投清淡，中间价四连升难阻离岸下跌

人民币兑美元即期周三早盘微跌，波动较前几日明显收窄，中间价则连四日每天涨百点刷新三周新高。交易员表示，因假期临近，市场交投趋于清淡，半日成交量萎缩至百亿以下；而中间价连升稳定市场意图明显，短期不排除人民币继续小幅升值可能。

【证券/行业】

--路透专访：中国市场震荡不会影响A股纳入MSCI指数决定--MSCI明晟

美国指数编制公司MSCI明晟指出，近日中国市场剧烈震荡，及当局大举干预的情况，将不会是MSCI决定是否将中国上市个股纳入新兴市场指数时的考虑因素。

--中国证券：多家券商再出资支持证金公司稳定市场，总额料逾千亿元

中国证券金融股份有限公司再度从券商获得资金支持，多家券商陆续发布公告参与或继续出资划归证金公司；证券时报周三报导称，这次参与的券商多达50家，募集到的逾1,000亿元人民币资金交由证金公司设立专户进行统一运作，投资于蓝筹股等标的。

--中国股市：沪综指小幅收低，午后银行股护盘迹象明显

中国股市沪综指周三收市小跌。分析师指出，沪综指今日低开4.4%后，不少投资者认为大盘反应有些过度，期指率先反弹并引领抄底买盘入场，推动大盘早盘尾市逆势翻红，不过因后续买气明显不足，大盘午后重返弱势防守，银行股上有明显护盘迹象。

--中国能源：加快配电网建设，加大政策支持力度拓展投资渠道--发改委

中国国家发展改革委周三发布关于加快配电网建设改造的指导意见，着力解决配电网薄弱问题，并将从金融、财税、价格等方面加大对之政策支持力度，拓展配电网建设改造投资渠道。

--《焦点》中国推进油市改革，为推出原油期货铺平道路

据三名知情人士透露，中国最早或将在10月推出全球性的原油期货合约，与现有的伦敦布兰特和美国西德克萨斯中质油(WTI)指标合约展开竞争。中国目前正在推进开放石油市场的改革。

--中国企业：铁路总公司上半年亏损88.2亿元，同比扩大逾六成

中国铁路总公司日前公布，2015年上半年实现收入合计4,313.25亿元人民币，税后利润为亏损88.2亿元，亏损幅度较上年同期的53.56亿元扩大逾六成。

--香港个股：天成国际有意协助直布罗陀建立欧盟第五个离岸人民币中心

获中国光伏产业巨头郑建明入主的天成国际（前称金威资源）周三称，该公司与直布罗陀政府经济发展部订立一份谅解备忘录，以协助后者建立欧盟第五个离岸人民币买卖中心。

--中国保险：腾讯二度跨足互联网保险，拟联手中信国安建和泰人寿--报载

互联网公司再度进入金融领域，在以并列二股东名义试水参股众安财险后，中国互联网巨头--腾讯又开始紧锣密鼓地发起设立互联网寿险公司——和泰人寿（暂名），腾讯与中信集团子公司中信国安并列为最大单一股东，这可能将是首家以寿险为主的互联网保险公司。

--企业并购：复星国际虽未进入谈判，仍有兴趣收购葡萄牙Novo Banco

复星国际发言人周二称，该公司对葡萄牙方面仍保持很强的承诺。此前葡萄牙央行称，同先前最为看好的潜在买家未能就出售政府援救的Novo Banco银行一事达成协议，已经开始同其它买家商谈。 （完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)