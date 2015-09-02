格林大华期货：政策利好难破钢市僵局，沪钢短线维持振荡

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
以下内容节选自9月2日的《期货日报》：
沪钢1601合约失守2000元/吨后，重心下移至1900—2000元/吨。需求不足依然是制约钢价上行的主要因素，在下游需求未见好转之前，短线期钢将维持区间振荡格局，低位追空需谨慎，中长期则依然以逢高沽空思路对待。
需求低迷是抑制钢材价格的主要因素，若房地产行业不出现转机，钢材价格将很难出现反转。在汇率变动、原油上涨、供给略有减少等因素影响下，钢材价格可能会出现反弹，但是并不改其弱势格局。操作上，短期期钢将维持振荡格局，需要新的消息面刺激来打破僵局，区间下沿追空还需谨慎，中长期仍以逢高沽空思路对待。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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