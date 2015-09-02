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亚洲 | 2015年 9月 2日 星期三 09:37 BJT

格林大华期货：政策利好难破钢市僵局，沪钢短线维持振荡

以下内容节选自9月2日的《期货日报》：

沪钢1601合约失守2000元/吨后，重心下移至1900—2000元/吨。需求不足依然是制约钢价上行的主要因素，在下游需求未见好转之前，短线期钢将维持区间振荡格局，低位追空需谨慎，中长期则依然以逢高沽空思路对待。

　　需求低迷是抑制钢材价格的主要因素，若房地产行业不出现转机，钢材价格将很难出现反转。在汇率变动、原油上涨、供给略有减少等因素影响下，钢材价格可能会出现反弹，但是并不改其弱势格局。操作上，短期期钢将维持振荡格局，需要新的消息面刺激来打破僵局，区间下沿追空还需谨慎，中长期仍以逢高沽空思路对待。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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