台湾债市：10年指标券殖利率随美债走低，金融市场动荡推升避险需求

路透台北9月2日 - 台湾10年期公债104/12 发行前交易殖利率周三盘初随美债走低。交易商认为，目前全球金融市场气氛仍偏动荡，因此公债的避险效果料仍受买盘青睐。

交易商表示，以上日美股道琼工业指数单日又大跌2.84%来看，预估9月中旬美国联邦储备理事会(FED)的会议之前，金融市场料仍偏向动荡，这有利于持有债券。

〞金融市场不稳，这样债市不会差，(殖)利率若是反弹不会持续。〞一位票券商交易员说。

另外一位大型银行交易员则认为，目前央行以公开市场操作的方式引导短率向下，但总体经济尚未传出更糟的讯息，因此预期央行短期内会以静制动，9月的理监事议息会议也会视美国FED的决定为重要参考。

台湾央行9月24日将召开理监事会议。而美联储则是9月16-17日召开会议，9月17日宣布会议结果。

美国公债价格周二上涨，此前数据显示中国和美国制造业数据疲弱，激活了避险买盘，但海外央行可能出售长期美债，限制了长债的升幅。指标10年期公债收益率触及日低2.15%，周一触及一周半高位2.22%。

本地时间10:28，104/12期殖利率跌1.17基点至1.1515%。而台股 则是下跌0.45%。

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