中国经济：大部分非房地产企业可应对人民币贬值10%影响--穆迪

路透上海9月2日 - 评级机构穆迪周二最新报告指出，假设在8月11日人民币兑美元中间价形成机制变动之后人民币继续贬值10%，70家受评的中国公用事业、基础设施和非房地产企业中，大部分公司有充足的财务缓冲空间应对人民币贬值10%的影响。

穆迪并指出，70家公司中只有一家投资级公司和4家投机级公司将面临更大的评级下调压力。而人民币贬值10%可能促进出口增长，可能令受评的很多非房地产企业获益。

“截至2014年12月31日，我们分析的70家公司包括境外债券和银行贷款在内的外币债务占比为48%，”穆迪副董事总经理黄卓尧称，“其中大部分债务的汇率风险未获对冲”。

“但是，一些公司的美元收入可对以人民币支付的本息增长提供自然对冲。”穆迪副董事总经理曾慧思补充道。“其他公司，尤其是投资级公司的流动性强劲，而且债务处于中低水平。”

穆迪在其最新发布的《中国非房地产企业：多数受评公司可应对人民币温和贬值的影响》报告称，其他因素可能抵消人民币贬值的影响，例如汇率灵活性的增强可以为中国政府提供更大的货币政策放松空间来支持经济。

如果这一情景发生，国内利率的下降将有助于降低国内借款成本，缓和以人民币支付的美元利息成本上升以及受评企业债务指标恶化的影响。

此外，人民币贬值10%可能促进出口增长，可能令受评的很多非房地产企业获益。

受评企业美元债券的短期再融资风险有限。2016年8月之前到期到期的大部分债券是由国企发行的。”我们预计，这些企业能够依托政府支持顺利获得债市资金，从而实现债务再融资。“