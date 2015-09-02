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亚洲 | 2015年 9月 2日 星期三 10:46 BJT

日本股市：日经指数早盘震荡走高，逢低买盘带来提振

日经指数 早盘收涨0.79%至18,309.43点，开盘后不久曾一度跌至17,857.30点。该指标股指周二大跌3.8%，因调查数据显示，中国8月制造业活动连续第六个月萎缩。

与全球其它市场一样，日本股市也受到有关中国引领全球经济放缓的担忧拖累。不过日经指数今年以来仍累计上涨约5%，同期标准普尔500指数 下跌7%，泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300指数 则上涨1.8%。

交易商称，预计市场波动性还将持续一段时间，日经波动性指数 周三稍早再度突破40%水平。

防御类股表现优于突出，Kyowa Hakko Kirin 涨4.18%，Eisai 涨3.45%。

东证股价指数 持平于1,481.24点，JPX-日经400指数 微升至13,302.46点。(完)

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