日本股市：日经指数早盘震荡走高，逢低买盘带来提振

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
日经指数 早盘收涨0.79%至18,309.43点，开盘后不久曾一度跌至17,857.30点。该指标股指周二大跌3.8%，因调查数据显示，中国8月制造业活动连续第六个月萎缩。
与全球其它市场一样，日本股市也受到有关中国引领全球经济放缓的担忧拖累。不过日经指数今年以来仍累计上涨约5%，同期标准普尔500指数 下跌7%，泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300指数 则上涨1.8%。
交易商称，预计市场波动性还将持续一段时间，日经波动性指数 周三稍早再度突破40%水平。
防御类股表现优于突出，Kyowa Hakko Kirin 涨4.18%，Eisai 涨3.45%。
东证股价指数 持平于1,481.24点，JPX-日经400指数 微升至13,302.46点。(完)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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