《台湾利率预测》9月短票利率料约在0.47%，因上月降幅已大

路透台北9月2日 - 台湾货币市场资金调度人士周三表示，为刺激低迷的景气，台湾央行于8月启动一连串引导短率下降行动，带动短票利率快速下滑；因降幅已大且利率下调至低档，料9月短票利利率预估在0.47%。

一票券公司交易员及一中型公股银行资金调度人员均认为，9月短票利率将持平于0.47%，即使央行9月底降息也不太可能降至0.46%。

另两位票券公司交易员及两位大型银行资调人员亦称，9月有季底因素、上市柜公司季报、中秋节连假及银行例行性冲刺放款等因素，资金将略紧，料利率再下调降的空间应有限。

9月宽松因素有：央行存单到期总额约4兆(万亿)8,603.1亿台币、公债还本与付息约899.4875亿台币。

紧缩因素则有：央行发行364天期定存单金额1,500亿台币，及2年期定存单300亿台币；财政部将发行共350亿台币的公债。

以下为各金融机构对9月提存期的自保短票利率预测结果：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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票券公司一 0.45 0.48

票券公司二 0.47 0.48

中型公股银行 0.47 0.48

票券公司三 0.47 0.47

大型公股银行 0.47 0.47

大型金融机构 0.47 0.47

中型民营银行 0.47 0.47

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