全球金属：铜空头撤退，但可能很快反扑

路透伦敦9月1日 - 铜空头似乎躲起来了，但不太可能长期销声匿迹。“货币战”导致产出成本下降，以及中国需求增长乏力，为空头在数月内再度发起进攻提供了充足的弹药。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 在8月24日跌至六年低点每吨4,855美元，后来反弹到了5,000美元上方。

但是，好景可能不长。

“如果我认为明天可以更低的价格买进，我为什么要今天买呢。只有市况变得惨不忍睹，市场才会试图进行自我平衡，而在生产商仍能盈利的情况下，这种情况就不会发生，”Tiberius Asset Management的执行长Christoph Eibl表示。

“新兴市场货币贬值，对于这些地区的生产商来说是一份礼物，因为这可以抵消LME价格的下跌。这些货币很有可能进一步贬值，而铜价也将随之下跌。”

未来几年新产能投产，也会增加供应并保持供应过剩局面。对于今年及明年铜矿供应增长的估计各不相同，但大多平均在3%左右。

高盛预期今年中国铜需求增长将放缓至1%，远低于去年的5.8%和2013年的11.3%。高盛预期今年供应过剩50.6万吨，2016年过剩67.3万吨。

“持续了四年的铜价下滑趋势料至少会保持到2018年，这种可能性很高，”高盛在报告中写道。

“至于中国国储局的收储前景，我们强烈认为，铜成本下降可能鼓励国储局保持耐心，只有在铜价跌到或跌破4,500美元时才可能入市并买入实货。”(完)