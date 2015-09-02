《中国企业债发行日程表》--9月2日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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*邵武城建国资 7 7 9/10簿记建档 -- AA- 9/11-9/15 国泰君安证券
投资营运公司 (第3-7年每年偿还20%本金/福建南平高速公路公司提供担保)
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*沭阳金源 8 7 9/10簿记建档 上限6.10% AA 9/11-9/16 申万宏源证券
资产经营 (第3-7年每年偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保)
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江油鸿飞 11 7 9/1簿记建档 *6.55% AA- 9/2-9/8 银河证券
投资集团 (第3-7年分别偿还20%本金/自有土地使用权进行抵押担保)
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淄博般阳城市 5 7 9/8簿记建档 -- AA 9/9-9/11 齐鲁证券
资产经营公司 (第3-7年分别偿还20%本金)
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国泰租赁 8 7 9/8簿记建档 -- AA 9/9-9/11 齐鲁证券
(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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贵州凯里经济 7 4 9/8簿记建档 -- AA 9/9-9/11 齐鲁证券
开发区开元城市投资开发(第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)
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重庆涪陵国有 7 4 9/8簿记建档 -- AA+ 9/9-9/11 平安证券
资产投资经营集团 (第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)
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注: *表示新增。(完)
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