中国能源：加快配电网建设，加大政策支持力度拓展投资渠道--发改委

路透北京9月2日 - 中国国家发展改革委周三发布关于加快配电网建设改造的指导意见，着力解决配电网薄弱问题，并将从金融、财税、价格等方面加大对之政策支持力度，拓展配电网建设改造投资渠道。

发改委网站刊登的意见称，配电网是国民经济和社会发展的重要公共基础设施，该意见旨在落实中央稳增长政策，加快配电网建设改造。

意见将着力解决配电网薄弱问题，提高新能源接纳能力，推动装备提升与科技创新，加快建设现代配电网络设施与服务体系。

根据意见，至2020年，中心城市（区）用户年均停电时间不超过1小时，综合电压合格率达到99.97%；城镇地区用户年均停电时间不超过10小时，综合电压合格率达到98.79%；乡村地区用户年均停电时间不超过24小时，综合电压合格率达到97%。

在加大财政资金支持力度方面，意见称要发挥各级政府财政资金的杠杆作用，带动企业与社会资金投入，扩大投资规模，形成支持配电网发展的长效机制。通过农村电网改造升级等现有中央预算内投资专项，研究设立城镇配电网建设改造中央预算内投资专项，结合新型城镇化、“三大战略”，支持配电网基础设施升级改造。

要配电网项目实施主体通过发行企业债券、专项债券、项目收益债券、中期票据等方式直接融资。在综合管廊建设方面，通过发行专项债券融资，推进政府购买服务，完善特许经营制度。拓展金融融资渠道，创新配电网建设改造融资服务，积极推动投资、金融机构与电网企业建立投融资服务平台。

在强化信贷支持方面，完善配电网项目建设贷款支持机制，出台贴息贷款政策。引导政策性银行在依法合规、风险可控前提下，加大对配电网建设改造项目的信贷支持力度，鼓励银行企业加大对配电网建设改造项目的贷款发放力度，各地政府根据实际情况适当安排财政性资金给予贷款贴息。

还要鼓励社会资本参与配电网投资。开展试点示范，逐步向符合条件的市场主体放开增量配电投资业务，充分发挥市场机制作用，调动社会资本参与配电网建设的积极性。研究出台社会资本投资配电业务、政府和社会资本合作（PPP）建设经营配电网基础设施的具体措施。

同时要完善电价政策，结合输配电价改革，将配电网建设改造投资纳入电网企业有效资产，将运营成本计入准许成本，通过电价回收，保障合理收益。

中国国家能源局周一已发布配电网建设改造行动计划（2015-2020年），明确全面加快现代配电网建设，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元人民币，其中2015年投资不低于3,000亿元。 （完）

欲浏览发改委意见原文，点选链接： here (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)