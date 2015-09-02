中国汇市：人民币早盘微跌假期临近交投清淡，中间价四连升难阻离岸下跌

* 人民币早盘微跌、盘中一度刷新三周高点
* 中间价连四日每天涨百点，稳定市场预期意图明显
* CNH大跌，两地价差再度放宽至700点子
* 假期临近市场交投清淡
路透上海9月2日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微跌，波动较前几日明显收窄，中间价则连四日每天涨百点刷新三周新高。交易员表示，因假期临近，市场交投趋于清淡，半日成交量萎缩至百亿以下；而中间价连升稳定市场意图明显，短期不排除人民币继续小幅升值可能。
他们并指出，离岸CNH则一改昨日强势，早盘大跌200点子，与在岸价差再度拉大至700点子左右，凸显境外人民币贬值预期仍较大；境内美元长端掉期升水 上涨，基本回到周一水平，市场对昨日央行新规的理解需要一个过程。
“假期临近，客盘也不多，交易不是特别活跃，至于怎么走，全在央行。”一中资行交易员表示。
因抗战胜利70周年纪念活动，主要金融市场周四至周五休市。
多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，打压远期购汇，有利于人民币汇率的整体稳定。
境内一年期美元掉期升水 今日小幅上涨，最新报1,255/1,255；离岸CNH美元一年期掉期升水 亦震荡上行，最新报1,955/1,995。
“有些空头在节前获利了结吧，导致长端掉期升水小幅上涨，大家都不是很急着对新规做出反应，主要还是要看客户对新规的反应吧。”前述交易员称。
北京时间11:50，中国人民币兑美元 即期报6.3650，上日收报6.3645元。今日人民币兑美元中间价 报6.3619元，上日中间价为6.3752元。人民币兑美元即期成交量 为94亿美元，较上日半日121亿美元减少逾两成。
针对近期人民币大幅波动，亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三表示，中国人民币汇率近期高估，最近汇率贬值反映了人民币实际市场价格。
全球汇市方面，美元兑日圆周三反弹，削减此前录得沉重跌幅，东京股市也在大跌后回升，制约了现阶段对避险货币日圆的需求。
中国外汇交易中心周三更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3648。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6075元, 上日尾盘为6.5865元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.435/6.4373元, 上一交易日尾盘报6.4172元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)