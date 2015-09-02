中国汇市：人民币早盘微跌假期临近交投清淡，中间价四连升难阻离岸下跌

* 人民币早盘微跌、盘中一度刷新三周高点

* 中间价连四日每天涨百点，稳定市场预期意图明显

* CNH大跌，两地价差再度放宽至700点子

* 假期临近市场交投清淡

路透上海9月2日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微跌，波动较前几日明显收窄，中间价则连四日每天涨百点刷新三周新高。交易员表示，因假期临近，市场交投趋于清淡，半日成交量萎缩至百亿以下；而中间价连升稳定市场意图明显，短期不排除人民币继续小幅升值可能。

他们并指出，离岸CNH则一改昨日强势，早盘大跌200点子，与在岸价差再度拉大至700点子左右，凸显境外人民币贬值预期仍较大；境内美元长端掉期升水 上涨，基本回到周一水平，市场对昨日央行新规的理解需要一个过程。

“假期临近，客盘也不多，交易不是特别活跃，至于怎么走，全在央行。”一中资行交易员表示。

因抗战胜利70周年纪念活动，主要金融市场周四至周五休市。

多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，打压远期购汇，有利于人民币汇率的整体稳定。

境内一年期美元掉期升水 今日小幅上涨，最新报1,255/1,255；离岸CNH美元一年期掉期升水 亦震荡上行，最新报1,955/1,995。

“有些空头在节前获利了结吧，导致长端掉期升水小幅上涨，大家都不是很急着对新规做出反应，主要还是要看客户对新规的反应吧。”前述交易员称。

北京时间11:50，中国人民币兑美元 即期报6.3650，上日收报6.3645元。今日人民币兑美元中间价 报6.3619元，上日中间价为6.3752元。人民币兑美元即期成交量 为94亿美元，较上日半日121亿美元减少逾两成。

针对近期人民币大幅波动，亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三表示，中国人民币汇率近期高估，最近汇率贬值反映了人民币实际市场价格。

全球汇市方面，美元兑日圆周三反弹，削减此前录得沉重跌幅，东京股市也在大跌后回升，制约了现阶段对避险货币日圆的需求。

中国外汇交易中心周三更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3648。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6075元, 上日尾盘为6.5865元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.435/6.4373元, 上一交易日尾盘报6.4172元。