中国债市动态：阅兵日前众多机构休假现券交投淡静，关注节后资金变化

路透上海9月2日 - 中国银行间债市周三早盘现券交投清淡。为筹备抗战胜利日阅兵，很多北京的金融机构已提前进入休假状态，不少主力机构的缺席令市场交投意愿偏低，收益率也变动有限。

交易员并指出，基本面仍支撑债市，此外小长假后首日(6日)即为降准实施日，不过近期为衔接降准央行大量滚动进行逆回购和SLO操作，节后陆续到期后，对资金面影响几何以及央行如何后续操作仍需进一步关注。

华中一银行交易员表示，今天现券交易很少，双边报价都挂得很开，“大家都归心似箭了。”

北京一银行交易员称，“今天我值班，不过估计下午就撤了，主要是一些规定动作。”

因抗战胜利70周年纪念活动，中国主要金融市场周四至周五休市；周日(6日)为换休工作日，银行间本币市场恢复交易。

上海一银行交易员指出，现券收益率基本保持稳定，IRS（利率互换）短端则受离岸NDIRS走高带动稍有上翘。

他并谈到，虽然周日降准资金就将释放，但最近两周SLO和逆回购滚动操作规模也很大，“也快赶上一次降准了，看看资金能不能（有效）缓解吧。”

上周央行公开市场进行了3,000亿元逆回购，同时还进行了2,000亿元的SLO(短期流动性调节工具)操作，本周一和周二再次分别对到期的SLO和逆回购滚动操作；据此计算，从周日（6日）起至下周二（8日），还将有5,000亿元的短期流动性投放到期回收。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.78%/3.7450%，上日尾盘为3.7675%/3.76%。