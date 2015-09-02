中国货币市场：隔夜利率跳涨而七天放量成交，阅兵假期前供给尚属平衡

路透上海9月2日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率 隔夜跳涨逾20bp基点,七天略走升。交易员表示，阅兵假期因素，致机构融出隔夜意愿不高，场内除国开供给七天较多外，其余大行出资亦有限，而由于多数大行下午将提前放假停止交易，因此早间七天回购成交放量。

他们并表示，在央行逆回购及SLO连续加码以平缓降准前资金面背景下，流动性整体仍属平衡，拆借难度进一步缓和，不过预计午后成交将趋于清淡。

对于未来资金面，他们指出，假期结束后，降准将生效，届时亦将对冲一定公开市场到期量，不过央行是否续做及汇率能否持续稳定仍需关注。

因抗战胜利70周年纪念活动，主要金融市场周四至周五休市。

“一早有点紧，10点不到也就挺松了，假期4天，所以市场隔夜很少，七天挺好借，”上海一券商交易员说，“今天国开没出隔夜，也在出七天，估计是在引导机构借七天吧”。

他并指出，除国开外，因为很多机构下午就放假了，所以上午也不怎么融出，从早间市场量来看，七天成交已有3,000多亿，而隔夜则达5,000多亿，估计下午应该没什么交易了。

在降准生效实施前，央行仍维持较大的短期流动性投放力度以平滑资金面，本周延续逆回购+SLO(人民币短期流动性调节工具)组合操作，已进行1,500亿元七天期逆回购操作及1,400亿元七天期SLO。

“（小长假）回来公开市场到期就有5,000亿了，降准也就对冲一下，估计资金稍微会好转点，不过也是短期有用，长期看也效果有限。”上海一银行交易员表示。

他并认为，资金到期之后，还要关注央行是否会如期续做，还有就是外汇市场是否能持续稳定，对人民币流动性是否继续带来抽离。

上周央行公开市场进行了3,000亿元逆回购，同时还进行了2,000亿元的SLO(短期流动性调节工具)操作投入流动性，本周一和周二再次分别对到期的SLO和逆回购滚动操作；据此计算，从周日（6日）起至下周二（8日），还将有5,000亿元的短期流动性投放到期回收。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0252 1.8169 +20.83

七天 2.4150 2.3812 +3.38

14天 2.9345 2.9467 -1.22

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.1700 1.1150 +105.50

七天 0.9000 0.3650 +53.50

14天 1.1000 1.0500 +5.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0200 1.8000 +22.00

七天 2.4800 2.4000 +8.00

14天 2.9600 2.9400 +2.00

Shibor

其中:隔夜 2.0310 1.8210 +21.00

七天 2.4210 2.4100 +1.10

三个月 3.1026 3.1026 +0.00 ----------------------------------------------------------------(完)