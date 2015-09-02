台湾货币市场：短率降风吹到一周拆借利率，一大公股银行降至0.36%

* 央行委托银行收受隔拆利率持稳 * 资金充沛，短率降风吹到一周拆款 * 大型公股银行一周拆款利率自0.40%以上降至0.36% * 短票利率持平于0.47% * 债券RP利率持稳，投信公司资金续拥股市 记者 罗两莎 路透台北9月2日 - 台湾银行间短率周三仍持稳，惟一周拆借利率走低；银行资金调度 人员指出，今天拆款到期大都有续借；加上客户动用贷款额度，资金顺利去化；因此，今天 大型银行打电话推销资金情况不及昨日热络。 惟在一周拆拆利率方面，两名交易员说，随着隔拆利率快速走低，这波短率下调风已延 烧到一周拆款利率，一家大型公股银行态度已松动，一周拆款利率自0.40%以上，下调至0.3 6%。 〞最近市场短率就是往下走啊，如果你是多钱的，就看你还要不要坚持，还是要顺应市 场，把利率往下拉。〞一大型公股银行资调主管说。 另一大型金融机构资调科主管则称，目前一周拆借利率维持原水准，但是，如果大家都 往下调，不排除在观察数天市场状况后跟进调低，避免资金去化无门。 对于一大型银行调降一周拆款利率，一位不愿具名央行官员指出，银行应该视市场状况 及市场利率走势进行调整。 台湾央行在上周二调降委托银行收受隔拆利率5个基点至0.32%后，迄今均维持在该水准 。 本地时间12:50时 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.450 32.680 台湾加权股价指数<.TWI 8,045.80 8,017.56 I> 隔夜银行间拆款加权平 0.322% 0.321% 均利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.340% 0.280-0.370% --一周拆款利率区间 0.320-0.420% 0.320-0.430% --两周拆款利率区间 0.365% 0.360-0.405% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员表示，因月初发票量较少，市场上票不多，今天利率维持在原 水准。惟市场预估月底央行可能降息，近日出现大量资金抢买票、先抢先赢的现象。 〞大家开始在赌央行24号可能会降息，即使到时不降也没差，反正利率没有上调的理由 ，现在抢进也不至于赌输。〞一大型票券公司主管说。 他表示，由于市场弥漫着央行月底可能降息气氛，近日大家在市场上疯狂扫货，但票量 实在有限，一大早票就被扫光。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.47%，上日亦在0.47%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 472%，前日在0.471%；上日成交量30.32亿台币，前日108.06亿台币。 周三到期央行定存单金额为2,131亿台币；存单发行金额待稍晚公布。 本周到期台湾央行存单金额为6,893.7亿台币；本周余日到期金额分别为：周四1,256.7 亿及周五288亿。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为721亿台币，累积超额准备为7,576亿 台币、加计前期1%的超额准备8,595亿台币。 **RP利率持稳** 债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今天投信公司依旧有解约，资金持续流 入股市，惟尾盘寿险资金又涌入，出现缺钱者很缺钱，钱多者钱太多的情况，利率则维持在 原水准。 〞今天还是有些人解钱，把钱拿到买股票，但寿险公司又来打来问有没有券。〞一位证 券商交易员说。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.46-0.48%，上日区间则在0.46-0.49% ；10天期以上公司债RP主要成交在0.58-0.59%，上日区间亦为0.58-0.59%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率维持在0.42%，大区间在0.4 2-0.45%，上日区间亦为0.42-0.45%。 公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍为0.46%，大区间在0.45-0.49%，上日区间 亦为0.45%-0.49%；这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所 差异。(完) (审校 杨淑祯)