巴西央行：因经济萎顿，料将结束升息进程

路透巴西利亚9月2日 - 尽管财政危机深化恐将使通胀率保持在高位，但巴西央行仍可能在周三暂停升息进程，让不断萎缩的经济不再遭受更多痛苦。巴西这轮升息是全球最激进的升息周期之一。

根据上周的路透调查，受访30名分析师中除一人之外均预计央行将按兵不动，维持指标Selic利率在14.25%不变。这是全球前10大经济体中的最高利率水平。

继九个月累计大举升息325个基点之后，巴西央行发出了停止收紧货币政策的信号，因市场预计未来几年通胀将有所缓和。

担心进一步升息给濒临25年来最严重衰退的巴西经济带来巨大冲击，这也给政策制定者带来压力。经济下滑实际上缓解了通胀，因为消费降下来了。

政府支出高企，再加上中国经济趋弱导致的雷亚尔 大幅贬值，可能会给本已徘徊在12年高点的通胀率火上浇油。雷亚尔自巴西央行上次政策会议以来已下滑30%，触及近13年来最低水平。

根据总部设在圣保罗的Banco Fator的计算，从当前水平来看，雷亚尔贬值可能将推高通胀率0.2-0.5个百分点。

“在这些方向相反的作用力下，(巴西央行)委员会可能将维持指标利率在14.25%的水平不变，”Brasil Plural的分析师在研究报告中表示。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)