巴西央行：因经济萎顿，料将结束升息进程

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透巴西利亚9月2日 - 尽管财政危机深化恐将使通胀率保持在高位，但巴西央行仍可能在周三暂停升息进程，让不断萎缩的经济不再遭受更多痛苦。巴西这轮升息是全球最激进的升息周期之一。
根据上周的路透调查，受访30名分析师中除一人之外均预计央行将按兵不动，维持指标Selic利率在14.25%不变。这是全球前10大经济体中的最高利率水平。
继九个月累计大举升息325个基点之后，巴西央行发出了停止收紧货币政策的信号，因市场预计未来几年通胀将有所缓和。
担心进一步升息给濒临25年来最严重衰退的巴西经济带来巨大冲击，这也给政策制定者带来压力。经济下滑实际上缓解了通胀，因为消费降下来了。
政府支出高企，再加上中国经济趋弱导致的雷亚尔 大幅贬值，可能会给本已徘徊在12年高点的通胀率火上浇油。雷亚尔自巴西央行上次政策会议以来已下滑30%，触及近13年来最低水平。
根据总部设在圣保罗的Banco Fator的计算，从当前水平来看，雷亚尔贬值可能将推高通胀率0.2-0.5个百分点。
“在这些方向相反的作用力下，(巴西央行)委员会可能将维持指标利率在14.25%的水平不变，”Brasil Plural的分析师在研究报告中表示。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计