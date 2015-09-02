台湾股市：震荡后小幅收高暂守八千点，明日关注鸿海除权息表现

路透台北9月2日 - 台湾股市周三小幅收高，暂且守稳8,000点整数关卡。分析师表示，随着美国股指期货 今天在亚洲盘转为上涨，显示中国制造业PMI表现欠佳对市场利空的影响已大致去化，且场上也看出国安基金护盘的迹象，令指数震荡百点后由黑翻红，市场关注明日苹果供应链鸿海 的除权息表现。

台湾加权股价指数 收高0.22%，报8,035.29点。今日成交初值 为911.86亿台币，上交易日修正后为853.31亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，由于亚洲盘美国股指期货转而走高，且中国PMI表现虽不尽理想但跟市场预期相去不致太远，对台股盘面的影响已渐钝化，使指数回升到8,000点上方稍作整理，后续市场关注明日鸿海除权息情形，将攸关苹果供应链在9月9日苹果新机发表期间的表现。

他并称，鸿海周三每股除息3.8台币，受此影响明日台股一开盘指数就会往下修正14点，将成为明日市场观盘重点，短线料指数暂在8,000点附近震荡整理。

〞今天看起来是国安基金护盘的成分比较重一点。〞一位元富投顾不愿具名分析师说。

他表示，今日在指数跌破8,000点后，略见国安基金进场护盘，包括台积电 等大型权值股皆守在平盘上方，这是短期国安基金护盘的表征，接下来仍要回归台湾基本面，明日台股主要区间料在7,900-8,050点。

当地时间14:27，亚股涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.15%，其中日股 收跌0.39%，中国沪综指 也跌1.1%，港股 跌幅也达0.52%，韩股则走高0.05%。

美国股市在短暂平静后周二恢复动荡走势，对中国经济体质的担忧重燃，打压三大指数重挫近3%，加剧了美股遭长期抛售的担忧。 (完)

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