香港个股：天成国际有意协助直布罗陀建立欧盟第五个离岸人民币中心

路透香港9月2日 - 获中国光伏产业巨头郑建明入主的天成国际（前称金威资源） 周三称，该公司与直布罗陀政府经济发展部订立一份谅解备忘录，以协助后者建立欧盟第五个离岸人民币买卖中心。

据公告，直布罗陀经济发展部将设立主权财富基金--Gibraltar Sovereign Investment Corporation（Gibraltar AMC），首年管理之资产规模约50亿美元，其管理运作主要由天成国际及开曼群岛获豁免有限合伙企业GO Scale Capital负责。

Gibraltar AMC将专注于固定收益产品、向中国中央政府申请管理离岸人民币及RQFII配额、设立离岸人民币离岸买卖平台以及投资于欧洲金融资产。

天成国际表示，直布罗陀地处要冲大西洋和地中海之间的要冲，作为欧盟成员，其低税率令直布罗陀成为地中海地区的金融中心。

“本公司与经济发展部致力于将直布罗陀打造成为第五个人民币离岸交易中心，进入这万亿级市场。”公司并称。

天成国际此前就投资于杜拜的互联网银行机构Everyday Mobile Bank/天天移动银行签立一份谅解备忘录。

该股午盘中段由升转跌，香港时间14:39，跌0.5%，报2港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)