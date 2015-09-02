日本股市：日经指数收低，中国股市再度挫跌打击人气

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
尽管交易商称，低于18,000点的水平将对养老基金及散户投资者产生吸引，但中国市场的动荡最终主导了市场走势。
中国相关类股领跌，如石油类指数 、钢铁类指数 和运输商类指数 。
但铁路类股表现优于大盘，此前巴克莱上调多家铁路运营商评级及目标股价，推动东证所陆路运输分类指数 上涨0.5%。
日经波动性指数 仍高居37%，表明投资者预期市场动荡局面还将持续。
东证股价指数 跌0.8%至1,465.99点，JPX-日经400指数 跌0.8%至13,161.94点。(完)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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