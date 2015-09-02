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亚洲 | 2015年 9月 2日 星期三 14:58 BJT

日本股市：日经指数收低，中国股市再度挫跌打击人气

尽管交易商称，低于18,000点的水平将对养老基金及散户投资者产生吸引，但中国市场的动荡最终主导了市场走势。

中国相关类股领跌，如石油类指数 、钢铁类指数 和运输商类指数 。

但铁路类股表现优于大盘，此前巴克莱上调多家铁路运营商评级及目标股价，推动东证所陆路运输分类指数 上涨0.5%。

日经波动性指数 仍高居37%，表明投资者预期市场动荡局面还将持续。

东证股价指数 跌0.8%至1,465.99点，JPX-日经400指数 跌0.8%至13,161.94点。(完)

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