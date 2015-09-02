全球金市：黄金因美元走强陷入挣扎，未能从股市下挫中获益

Phillip Futures分析师Howie Lee指出，即便美国股市周二下挫3%，黄金也未能有效突破1,145美元的阻力位。

“这表明在短期内，不论股市是否崩跌，金价恐怕都不愿站上1,145美元，需要有更大的刺激因素，比如本周五出炉的美国非农就业报告极其疲弱，才有可能支撑金价持续走高。”Lee在客户报告中写道。

一些分析师认为，若美国8月就业数据强劲，可帮助巩固美联储在9月16-17日会议上升息的预期。

美国升息前景已经让金价遭受打击，因资金转而流向美元。但一些分析师表示，如果美联储确实在9月升息，那么美元可能会遭遇获利了结而走低，那么会对金价起到支撑。

截至周二，现货金已经连涨四日，但ScotiaMocatta的技术分析师认为，“鉴于金价的回落幅度要远大于反弹幅度，难以非常看多黄金。”

“我们以为当前是金价盘整时期，只有突破1,168美元，才可能吸引到新的黄金买兴。”他们说道。

美国12月期金 持平在每盎司1,140.20美元。

现货银 持稳在每盎司14.57美元，现货钯金 上涨0.7%至571.55美元，现货铂金 上涨0.5%至1,005.50美元。（完）

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