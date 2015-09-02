中国新债：江苏省下周四将发行共797.97亿元地方债，其中一般债473亿元

路透上海9月2日 - 中国江苏省财政厅周三公告，将于下周四(10日)招标发行总额797.97亿元人民币的地方债，其中一般债券473亿元，专项债券324.97亿元。

一般债券为江苏省今年第二批一般债，其中423亿元为置换，50亿元为新增。期限包括三年、五年、七年和10年。三年、10年计划发行规模为94.6亿元，五年及七年期为141.9亿元。

专项债也为今年第二批，其中308.97亿元为置换，16亿元为新增。期限与一般债券相同，计划发行规模分别为65.1688亿元、97.4亿元、97.4亿元和65亿元。

上述一般债券的具体招标时间为9月10日上午9:20-10:00，专项债为10:20-11:00。两类债券均9月11日起开始发行并计息，9月15日发行结束。中债资信评估对上述债券的信用评级均为AAA。

是次江苏省一般债券和专项债券的标位限定相同，均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，利率多按五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，中标利率开始出现较下限加点势头，幅度多在10-15bp左右；而8月7日招标的辽宁债利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。(完)

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here (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)