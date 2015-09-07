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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 12:11 BJT

《中国金融债发行日程表》--9月7日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)     或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行         40            3         周二招标     固息增发债    9/9-9/10
                 40            5                      固息增发债   
                 50            7                      固息增发债  
                 70           10                      固息金融债    
                    (2015第17、13、16期增发和18期新发债)
  农发行        *60           *5        *周三招标     固息增发债   *9/10-9/11
                *60           *7                      固息增发债  
                *60          *10                      固息增发债
                      (2015第15期、第12期和第五期增发债) 
    
 *中央汇金公司  130            3         周五招标     固息金融债    9/11-9/15 
                130            5                      固息金融债
                 40           10                      固息金融债                 
 *邮储银行      250           10         周一招标     二级资本债    9/7-9/9
                      (附第五年末发行人赎回权)       
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/4 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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