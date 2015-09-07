《中国金融债发行日程表》--9月7日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 40 3 周二招标 固息增发债 9/9-9/10 40 5 固息增发债 50 7 固息增发债 70 10 固息金融债 (2015第17、13、16期增发和18期新发债) 农发行 *60 *5 *周三招标 固息增发债 *9/10-9/11 *60 *7 固息增发债 *60 *10 固息增发债 (2015第15期、第12期和第五期增发债) *中央汇金公司 130 3 周五招标 固息金融债 9/11-9/15 130 5 固息金融债 40 10 固息金融债 *邮储银行 250 10 周一招标 二级资本债 9/7-9/9 (附第五年末发行人赎回权) 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/25 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/4 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次