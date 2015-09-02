《汇市简讯》欧元/美元欧洲盘波动区间可能与亚洲盘差别不大

0709GMT * 欧元/美元亚洲盘开盘报1.1320，此后多数时间在1.1260-90间波动 * 200小时移动均线切入位1.1345似乎较为关键 * 多数当日冲销的交易商目前倾向于在1.1300上方逢高获利了结 * 短期利率波动支持此类策略 * 两年期美/德债收益率差扩至93个基点 * 1.1270-1.1300间有14亿欧元期权到期，届时现汇料再度稳住(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)