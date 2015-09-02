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债券 | 2015年 9月 2日 星期三 15:32 BJT

《汇市简讯》欧元/美元欧洲盘波动区间可能与亚洲盘差别不大

0709GMT
    
    * 欧元/美元亚洲盘开盘报1.1320，此后多数时间在1.1260-90间波动
    * 200小时移动均线切入位1.1345似乎较为关键  
    * 多数当日冲销的交易商目前倾向于在1.1300上方逢高获利了结
    * 短期利率波动支持此类策略
    * 两年期美/德债收益率差扩至93个基点
    * 1.1270-1.1300间有14亿欧元期权到期，届时现汇料再度稳住(完)
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             

 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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