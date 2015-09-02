《全球汇市》美元兑日圆和欧元反弹，受股市上涨提振

澳元稍早一度触及六年半低点0.6892美元，受到油价及大宗商品价格下跌打压，而澳洲国内生产总值(GDP)数据表现疲弱更使其加速下跌。
澳元兑美元 最新上涨0.1%至0.7032。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1265 1.1317 -0.46 -6.88 1.2097
美元/日圆 119.93 119.36 0.48 0.39 119.68
欧元/日圆 135.12 135.03 0.07 -6.95 144.77
美元/瑞郎 0.9624 0.9582 0.44 -3.19 0.9941
英镑/美元 1.5296 1.5302 -0.04 -1.78 1.5573
美元/加元 1.3238 1.3259 -0.16 13.94 1.1618
澳元/美元 0.7022 0.7014 0.11 -14.03 0.8168
新西兰元/美元 0.6350 0.6330 0.32 -18.56 0.7797
欧元/瑞郎 1.0847 1.0847 0.00 -9.80 1.2026
欧元/英镑 0.7365 0.7392 -0.37 -5.03 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5165 9.5270 -0.11 1.14 9.4688
美元/挪威克朗 8.3038 8.2850 0.23 11.13 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李春喜/张涛/王洋/张明钧; 审校 孙茉莉/艾茂林/蔡美珍)