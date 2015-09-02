《路透晚报》--9月2日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，中国股市再度挫跌打击人气

日本股市周三下跌，对中国经济降温的担忧以及中国股市进一步走低打击投资者士气，令大盘抹去了稍早的涨幅。日经指数收低0.4%至18,095.40点，或将测试上周创下的六个月低点17,714.30点，日内交投极度波动。日经波动性指数仍高居37%，表明投资者预期市场动荡局面还将持续。东证股价指数跌0.8%至1,465.99点，JPX-日经400指数跌0.8%至13,161.94点。

--中国股市：沪综指小幅收低，午后银行股护盘迹象明显

中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，沪综指今日低开4.4%后，不少投资者认为大盘反应有些过度，期指率先反弹并引领抄底买盘入场，推动大盘早盘尾市逆势翻红，不过因后续买气明显不足，大盘午后重返弱势防守，银行股上有明显护盘迹象。

沪综指收报3,160.167点，跌6.457点或0.2%，本周累计下跌2.23%。上证A股今日成交4,227亿元人民币，上日为4,199亿元。

--香港股市：恒指触及两年来最低收盘位，继续受中国内地股市拖累

香港股市恒生指数下跌1.2%，创下两年来最低收盘位，因中国大陆股市继续走低。恒生指数收低250点至20,934.94点，为2013年7月以来最低收位。恒生国企指数下跌1.6%至9,301.32点。

--汇市：美元兑日圆和欧元反弹，受股市上涨提振

美元上涨，因脆弱的全球股市企稳，使解除利差交易的操作失去动能。投资者解除利差交易，近几周提振了避险货币日圆和收益较低的欧元。美元/日圆涨0.6%至120.10日圆，脱离低点119.225，因欧洲股市上涨，且美国股指期货上涨近1%。澳元稍早一度触及六年半低点0.6892美元，受到油价及大宗商品价格下跌打压，而澳洲国内生产总值(GDP)数据表现疲弱更使其加速下跌。澳元兑美元最新上涨0.1%至0.7032。

--欧元债市：德债收益率下跌，市场关注欧洲央行会议和美国数据

德债收益率(殖利率)下跌，投资者焦点转向周四的欧洲央行会议，该行可能暗示扩大货币刺激政策，以刺激经济增长。中国和美国公布了疲弱的经济数据之后，围绕全球经济健康的担忧升温，这支持了评级较高的政府公债。0840GMT,德国10年期公债收益率下跌2.5个基点，至0.77%。其他高评级债券收益率的跌幅亦类似。

--国际油市：油价延续跌势，受美国石油库存及疲弱的经济数据拖累

亚洲市场油价跌约2%，超出预期的美国原油库存增幅以及疲弱的美国制造业数据令油价自昨日开始大跌。0845GMT，10月布兰特原油跌1.47%，或0.73美元，报每桶48.83美元；上日大跌4.59美元，或8.48%。美国原油期货跌2.16%，或0.98美元，报每桶44.43美元；上日收跌3.79美元，或7.7%。

--全球金市：黄金因美元走强陷入挣扎，未能从股市下挫中获益

尽管亚洲股市走软，但金价持稳，因美元走强削弱黄金买兴。金价未能突破关键阻力，并且美国即将升息等因素预示金价面临更多下行风险。0848GMT，现货金持平在每盎司1,140.90美元，周二曾触及一周高点1,147.16美元。美国12月期金持稳在每盎司1,140.60美元。

--金属期市：伦铜攀升，即便全球制造业放缓令基本金属人气偏空

伦敦期铜攀升，无视基本金属面临的偏空人气，此前公布的8月全球制造业活动减慢，且国际货币基金组织(IMF)调降全球经济增长预估。0722 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.3%，报每吨 5,085美元，上日曾下滑1.3%。本周初期铜曾跌至六年来最低每吨4,855美元。沪铜下滑0.5%，报每吨39,010元人民币。