欧元债市：德债收益率下跌，市场关注欧洲央行会议和美国数据

但市场走势温和，因之后将有欧洲央行会议，此外市场亦关注今日稍晚的五年期德债标售。德国10年期公债收益率 下跌1个基点，至0.79%。其他高评级债券收益率的跌幅亦类似。

“投资人热切等待(欧洲央行总裁)德拉吉明天的记者会，许多投资人不想在那之前抱有很多部位，”RIA资本市场分析师Nick Stamenkovic称。

“比较可能的是，基于全球不利因素增加，德拉吉会采取温和立场，而市场将会特别注意对2016年及2017年的通胀预测。我们预期明年预估值小幅下修，为扩大当前量化宽松方案带来机会，但我不认为德拉吉明天会暗示将立即行动。”

欧元区二线国家公债方面，葡萄牙10年期公债收益率 小升2个基点，至2.77%，因葡萄牙正透过银团发行七年期公债，投资人出脱旧债挪出空间。

意大利 及西班牙10年期公债收益率 持平，分别报2.00%及2.15%。(完)

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