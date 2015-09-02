基金产业：混沌投资称，股市暴跌导致旗下基金缩水数以亿计的美元

路透上海9月2日 - 中国最大的大宗商品资产管理公司之一--上海混沌投资(集团)有限公司告诉客户，股市及大宗商品价格下滑已使该公司旗下两只投资基金价值缩水数以亿计的美元。

自6月中旬以来，中国股市 已下跌40%左右，为此中国组合拳频频出击，敦促国内券商及基金管理公司购股，并对持有较高股权的投资者设置六个月禁售期。

中国经济数据的走软也给大宗商品价格造成连带影响，汤森路透核心大宗商品指数 今年以来已下跌15%。毕竟中国是全球最大的原材料消费国之一。

“围绕全球金融市场的担忧情绪迅速蔓延，人民币意外贬值及中国股市再度暴跌，在全球股市和大宗商品市场中投下重磅炸弹，引发剧烈波动，”路透看到的落款日期为8月31日的混沌投资的一封信函这样写道。

混沌投资高管证实确实发出此信函，但拒绝进一步置评。混沌投资管理的资产规模超过100亿元人民币(15.7亿美元)。

路透根据上海混沌投资网站上的数据计算显示，有20年历史的混沌价值一号基金初始资本为1.1亿元，截至8月28日，基金规模从6月中达到的高峰下跌63%，不过仍较2014年7月推出时高50%。

混沌价值二号是2015年6月成立的开放型基金，规模为28亿元，同期损失了三分之一。

该网站显示，这些基金投资于多种资产，包括大宗商品期货、股票与股票指数期货。

“市场下跌之后的过度恐慌是一大风险，就像市场上涨时期的过度乐观一样，”上海混沌在信中表示，“我们有机会在低位买进这些符合我们价值的股票。”

中国基金对于全球市场的影响力在最近几年上升。交易员表示，这些基金的活动导致伦敦期铜 去年3月在三天里就下跌逾8%，今年1月两天内重挫8%。

由于工业金属前景不确定，股价下跌以及股指期货交易受到更多限制，一些基金最近几个月削减了对大宗商品的敞口。(完)