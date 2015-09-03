专栏节选：新版的亚洲金融风暴又来了？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月3日出版的当期「老谢开讲」专栏)

从国际资金撤走的情况来看，过去几年被视为是亚洲成长明日之星的东协市场，在马来西亚情势出现巨大变化后，光芒可能褪色。

今年八月十一日，人民银行突然宣布调整人民币中间汇价，人民币兑美元突然从六．二上下急贬到六．四四八九。人民币只小幅贬值大约三％，而冲击全球的效应却立刻扩散，最直接的是全球股灾随即引爆，从八月十一日起，德国股市十一个交易日大跌十个交易日，八月十七日美国股市也加入大跌行列，全球出现一轮二○一一年欧债危机以来的最大股灾。

但是人民币冲击亚洲汇市的威力更是巨大，人民币启动贬值的脚步，亚币兑美元纷纷创下近年来新低价，像韩元急贬到一二○七．三六，新台币贬到三十二．九九，新加坡币创了一．四一六新低，冲击最大的东协新兴国家汇市都出现崩跌式的下跌，最直接的是马来西亚的令吉（ringgit）创了四．二八四的新低，泰铢跌到三十五．八九，印尼盾再度突破一万四千关卡，见到一四一○四兑一美元的新低值，菲律宾披索来到四十六．八七八，连印度卢比也创了六十七．○六的新低。这一波亚币的大跌，令人直接更想起九七年的亚洲金融风暴。

九七年亚洲货币出现巨大贬值浪潮，当时泰铢开了第一枪，泰铢在九七年六月二十日兑美元是二十二．二，突然之间狂贬，大约只有七个月光景，泰铢从二十二．二急贬到五十六．四五兑一美元，外资撤守，国家财政告急，整个东协陷入财政风暴。最悲惨的是印尼的印尼盾，从二六五○兑一美元狂跌到一六九五○，菲律宾的披索从二十六．八急跌到五十六．五，马币则受不了索罗斯等金融大鳄的狙击，当时是马国总理的马哈地下令采取盯住一美元兑三．八马币的联系汇率政策。

东协国家这一轮巨大贬值，也引发财政脆弱的韩国出现空前危机，当时韩国三十一家重量级财团，有十四家不支倒地，韩国政府向国际货币基金（IMF）举债五七六亿美元，最可怕的是韩元从八七四兑一美元狂跌到二○○○兑一美元，这是韩国史上最大的一场经济灾难。

**九七年亚币一劫，源头是九四年人民币汇改**

在九七年亚洲金融风暴中，新台币一度急跌到三十五．一七兑一美元，亚洲各国经济都遭到重创，连香港也不例外。九七年索罗斯放空港股，抛空港币，造成香港股市崩跌，与美元挂钩的港币濒临崩溃。在最关键一刻，香港得到中国奥援，终于在九七年回归的重要一刻，力退国际金融大鳄的资金炒作。

九七年亚币这一劫，其实源头是人民币在九四年的汇改，在朱(金+容)基任国务院总理时，外人到中国必须使用外汇券，当时中国经济才刚起步，黑市猖獗，朱(金+容)基的汇改第一枪，是将外汇券与人民币并轨，外汇券取消，当时外汇券兑美元是五．七六，并轨之后的人民币突然暴跌到八．七七。人民币这个巨大贬值效应，让中国出现立即而明显的竞争力，原来到东协投资的资金迅速转入中国。

一九九○年代，台湾产业受不了土地、劳工成本的压力，纷纷要出走。那时候有两条路线的选择，一个是当时总统李登辉倡议的南进；另一条是到中国的西进。一开始南进得到很大回响，众多企业到东南亚去找机会，东协国家也因为资金的挹注，呈现欣欣向荣的景况，最具代表性的是泰国。九四年众多台商转往泰国，泰国股市SET指数最高涨到一七八九点，这是泰国股市的历史性高点。

在马来西亚，很多台商头衔都有拿督，都是九○年代到大马投资代表，像Ｆ–骏吉回台第一上市，骏吉的股东都是九○年代到大马投资的元老代表。

**亚洲金融风暴意外让中国成了大赢家**

但是九四年人民币贬值效应，让资金出现乾坤大挪移，到了九七年众多资金出走，整个东协出现崩溃式的重伤害，除了汇市重跌外，股市的狂跌，带给东协国家更大伤害，像是泰国股市在一轮资金大出走，SET指数从一七八九．一六点至九八年惨跌到二○四．五九点，股价一口气跌掉八八．六％，泰国股汇双跌，经济遭到前所未有的撞击。

亚洲金融风暴让东协国家受到严重伤害，东北亚国家也难幸免，韩国最具代表性，日本则持续泡沫调整，台湾虽号称躲过亚洲金融风暴的袭击，但股市大跌的股灾，加上房地产泡沫化，种下其后银行打销两兆元呆帐的沉痾，且新台币急跌到三十五兑一美元，台湾经济其实也受伤不轻。

然而中国却成了大赢家，在九四年人民币汇改之后，一直到二○○○年中国加入世界贸易组织，这是中国迈开奔驰步伐的第一步，东协国家则陷入困难调整。一直到金融海啸过后，中国逐渐调整世界工厂角色，东协的低基期，加上政治的改革，及地缘政治的有利因素，中国与美国竞逐东协市场，不管是RCEP(区域全面经济伙伴协定)的东协十国加一、加三或加六，或者是美国主导的TPP(跨太平洋伙伴关系协定)，东协国家都扮演重要角色。

以菲律宾为例，菲国选出了年轻的艾奎诺三世当总统，他的六年任期已近尾声，但过去五年，菲国ＧＤＰ(国内生产毛额)成长都在六％以上，这是亚洲除了中国以外，成长最强劲的市场。最具代表性的是菲律宾股市，从金融海啸后的一六八四．七五点大涨到八一三六．九七点，艾奎诺三世任内，菲律宾股市大涨三八三％。

在亚洲金融风暴中曾受重伤害的泰国，泰股也从三八○．○五点涨到一六四九．六九点，虽然泰国政府更迭频繁，但仍无损经济向前行的脚步。印尼则是经济体庞大，经济基期低，这些年成了外资FDI(外国直接投资)在亚洲首选目标，金融海啸以来，印尼股市从一○八九．三四点狂涨到五五二四．○三点，涨幅高达四○七％。

不过，金融海啸后的东协国家六年大运，到了今年似乎面临转折，现在全世界的目光都在看马来西亚的转变。八月三十一日是马来西亚的国庆日，首都吉隆坡有庆祝活动，总理纳吉（Najib Razak）与内阁官员都出席，但在庆典中，纳吉面无表情，显得心事重重，因为庆典场外，有号称三十万的黄衫军走上街头，大家抗议纳吉帐户上有七亿美元不明资金流入。

**马来西亚债台高筑，外汇失血严重**

问题的源头，是纳吉一手推动的马来西亚国家投资基金「一马发展公司」（１MDB）。这是为推动大马新产业，目标要把大马转型为全球金融化的国家级投资公司，但是七月间《华尔街日报》报导，马国政府特别小组追查到「１MDB」有近七亿美元资金透过相关政府机构和公司辗转移转到纳吉帐户，纳吉对这项指控完全无法交代，于是政坛的雪球愈滚愈大。

而「１MDB」的灾难还不仅于此，大家追查这家国家级投资公司，迄今只收购海外几家电厂，只投资了一些无法营运的能源合资企业。最近又传出阿布达比国际石油公司（IPIC）考虑退出１MDB的三十五亿美元债务重组计画，这也使得负债高达一一六亿美元的１MDB立刻出现拉警报的讯号。

马来西亚的债台高筑并不只是１MDB这一宗，目前整个马国政府债务负担沉重，外债与GDP的比重已高达六○％，这个水准与亚洲金融风暴前的印尼及菲律宾相当。债台高筑的大马政府，还得面对快速流失的外汇存底，到七月底为止，大马政府公布的外汇存底只剩九六七亿美元，今年来已大减一七％，这是一○年以来，首度不到千亿美元的外汇存底新低纪录；到八月下旬，大马的外汇存底续降到九四五亿美元，可以看出大马外汇失血的情况逐渐加重。

现在马来西亚面临几个大问题，一个是纳吉的领导地位动摇，上一次总理大选，纳吉已爆发丑闻，这回再出现贪污丑闻，连巫统元老政治领袖马哈地都不站在他这边。这次黄衫军的抗争如果持续扩大，纳吉的总理大位能否保得住，可能有变数。

二是马来西亚过去靠棕榈油、橡胶、锡矿及原油等天然资源出口，这几年原物料价格大跌，单是油价一年来大跌逾六成，棕榈油跌幅也很惨烈，大马经济顿失依靠，成为这一波原物料的受害国。过去一年来，马币令吉已贬值超过三成，国际投资人大力减持大马股票及公司债，加重马币的跌势。

这一轮的马来西亚投资风险，台商感受一定很深刻。去年台湾炒房资金最大宗集中到马来西亚，大马炒房团一波接一波，台湾的炒房团在去年最热络时，马币兑美元大约在三～三．二之间，如今狂贬到四．二八左右，单是汇差就少了四成。房价要赚四成很困难，但是汇价要赔四成，却很容易，这是最大的风险。

就像一一年前后，很多国内购屋团看中日本，在日币八十圆左右兑一美元的时代，即使是低价买到日本房地产，但日圆从八十急跌到一二五左右，单是汇价就赔了五成，恐怕日本房地产在过去几年还没有涨五成，这是投资海外地产要特别留意的外汇风险。

**各国都面临基本面大考验**

这一波的东协危机从马来西亚率先亮警报，这个时候每个国家都必须面临基本面的考验。首先是中国经济成长趋缓，造成原物料跌价，已对新兴市场造成重伤害，这一波货币贬值，除了亚币大跌外，这几年以生产铁矿石、煤矿为主的澳洲首当其冲，澳币从一．○八一急跌到○．七○六，纽币也从○．八八三跌到○．六二九，南非币跌到一三．九四四兑一美元，最惨烈的是巴西，巴西的里拉从一．六八急跌到三．六七八，加币也出现一．三三四新低价，这一波的原物料生产国危机，要看跌跌不休的原物料何时止跌，亚洲的马来西亚、泰国、印尼都是受害者。

二是全球实体经济复苏力道脆弱，这使得亚洲出口更难见起色。中国七月出口衰退八．三％，亚洲各国都出现出口大衰退的景象，像台湾六月出口大减三．九％，七月再减一一．九％，菲律宾、马来西亚、泰国今年出口都出现连七个月的衰退，这个出口衰退的颓势，今年很难见到曙光。

三是资金大出走的压力。过去几年东协国家股市都已大涨三到四倍，股价涨幅拉大，一旦外资出走，很容易造成股市大跌的危机，像八月外资卖超泰国十二．五八亿美元，今年外资卖超泰国二十四．九九亿美元，几乎把过去几年买超金额全部都倒出来，当然泰国股市异常弱势。

过去最强势的菲律宾，八月外资卖超三．七九亿美元，印尼外资卖超七．三亿美元，外资同样减码亚洲市场，像外资，八月卖超印度二十五．二二亿美元，卖超韩国三十五．七五亿美元，卖超台股十六．三九亿美元，外资在八月卖超亚洲新兴市场一○一亿美元，这是八月全球股灾背后资金的动向。

从国际资金撤走的情况来看，过去几年被视为是亚洲成长明日之星的东协市场，在马来西亚情势出现巨大变化后，这次的资金出走虽不致引发像九七年亚洲金融风暴的惨剧，但成长的东协，耀眼的光芒可能褪色，马来西亚这次的震荡，值得大家深入观察。

马来西亚面临政经双重风暴，是东协中局势最严峻的国家。

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。