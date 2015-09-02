亚洲橡胶：TOCOM期胶挫跌3%触及一周低点，中国疑虑挥之不去

日本股市周三下跌，对中国经济降温的担忧以及中国股市进一步走低打击投资者士气，令大盘抹去了稍早的涨幅。

中国股市沪综指周三收市小跌。分析师指出，沪综指今日低开4.4%后，不少投资者认为大盘反应有些过度，期指率先反弹并引领抄底买盘入场，推动大盘早盘尾市逆势翻红，不过因后续买气明显不足，大盘午后重返弱势防守，银行股上有明显护盘迹象。

亚洲市场周三油价跌约2%，超出预期的美国原油库存增幅以及疲弱的美国制造业数据令油价自昨日开始大跌。布兰特原油和美国原油周二收盘下跌约8%，令三日累计25%的涨势告终，这三日涨幅为1990年以来最大三日涨幅。

“但我认为大部分交易是中国长周末之前的仓位调整，”Kikukawa说。

周四及周五中国金融市场逢假期休市。

“市场显然超卖，可能在短期内反弹至190日圆左右。不过唯有投资者看到市场有触底迹象，才可能实现反弹，”Kikukawa说。

上海期交所主力1月期胶合约 下跌200元人民币，收报每吨11,220元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月期胶 最新报每公斤122.5美分，下跌2.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/王洋; 审校 张明钧)