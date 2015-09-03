台湾货币市场：市场资金充沛短率持稳，发票量少僧多粥少状况依旧

* 央行委托银行收受隔拆利率持稳 * 拆款市场因期底需求增多，惟资金充沛利率大致持稳 * 短票利率持平于0.47%，僧多粥少状况下周有望逐渐改善 * 债券RP利率持稳，投信公司持续钱进股市 记者 罗两莎 路透台北9月3日 - 台湾银行间短率周四持稳；银行资金调度人员指出，因今天是期底 ，拆款市场除到期续借外，中小型银行拆借需求量增多；惟整体资金宽松，有缺口的银行很 容易就拿到钱，利率亦无太大变化。 他们表示，因客户动用贷款额度而出现零星的缺口，亦使今天拆入需求较以往稍微多一 些，少数民营银行甚至藉机微幅拉升隔拆利率一个基点；只好转向利率仍在0.32%的大型公 股银行拆借。 〞今天是期底，中小型银行比较缺钱，拆款需求有稍微多一点。〞一位大型公股商银资 调人员说。 台湾央行在上周二调降委托银行收受隔拆利率5个基点至0.32%后，迄今均维持在该水准 。 本地时间13:34时 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.501 32.762 台湾加权股价指数<.TWI 8,095.95 8,035.29 I> 隔夜银行间拆款加权平 0.323% 0.322% 均利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.380% 0.280-0.400% --一周拆款利率区间 0.325-0.410% 0.320-0.420% --两周拆款利率区间 0.330-0.400% 0.320-0.395% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员表示，今天发票量仅较昨天略增一点点，但市场资金还是很多 ，依旧是供不应求，预估目前这种僧多粥少的情况，最快要到下周才会逐渐改善。 〞今天还是很多银行打电话来询问有没有票可以买，但票量实在不多，我们也爱莫能助 。〞一位大型票券公司交易员说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.47%，上日亦在0.47%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 476%，前日在0.472%；上日成交量70.92亿台币，前日30.32亿台币。 周四到期央行定存单金额为1,256.7亿台币；存单发行金额待稍晚公布。 本周到期台湾央行存单金额为6,893.7亿台币；周五到期金额为288亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为558亿台币，累积超额准备为7,970亿 台币、加计前期1%的超额准备8,990台币。 **RP利率持稳** 债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，由于投信公司持续钱进股市，加上投资 人赎回，使部分投信出现缺口；但随后因有巨额的寿险资金涌入，缺口很快就轧平。 〞今天寿险公司又打来问有没有券，可见他们钱真的很多。〞一证券商交易员说。 两位票券公司交易员亦表示，今天市场资金仍旧充沛，利率跟昨天一样，没有变化。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.46-0.49%，上日区间则在0.46-0.48% ；10天期以上公司债RP主要成交在0.58-0.59%，上日区间亦为0.58-0.59%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率维持在0.42%，大区间在0.4 2-0.45%，上日区间亦为0.42-0.45%。 公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍为0.46%，大区间在0.45-0.49%，上日区间 亦为0.45%-0.49%；这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所 差异。(完) (审校 杨淑祯)