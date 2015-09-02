马来西亚期市：棕榈油下跌1.09%，结束一连三日的涨势

路透吉隆坡9月2日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，之前三个交易
日曾连续大涨，因大宗商品市场在中国增长忧虑的拖累下走跌。
马来西亚11月棕榈油合约 下跌1.09%，报1,991马币，盘中
介于1,981-2,003马币交投。
成交量报53,529口，远高于以往的35,000口每日均量。
“隔夜原油和豆油期货的大跌对棕榈油市场构成打压，”吉隆坡一位
本地交易员说道。
“马币持续低迷或许对市场构成了暂时的支撑，”该交易员说。
马币 今年迄今下跌了约20%。周三马币兑美元下跌约1%至4.21.
路透技术分析师王涛表示，棕榈油可能跌至1,936马币，因其未能突
破阻力位2,024马币。(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)