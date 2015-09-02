版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 2日 星期三 19:38 BJT

马来西亚期市：棕榈油下跌1.09%，结束一连三日的涨势

路透吉隆坡9月2日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，之前三个交易
日曾连续大涨，因大宗商品市场在中国增长忧虑的拖累下走跌。

    马来西亚11月棕榈油合约 下跌1.09%，报1,991马币，盘中
介于1,981-2,003马币交投。

    成交量报53,529口，远高于以往的35,000口每日均量。

    “隔夜原油和豆油期货的大跌对棕榈油市场构成打压，”吉隆坡一位
本地交易员说道。

    “马币持续低迷或许对市场构成了暂时的支撑，”该交易员说。
    
    马币 今年迄今下跌了约20%。周三马币兑美元下跌约1%至4.21.

    路透技术分析师王涛表示，棕榈油可能跌至1,936马币，因其未能突
破阻力位2,024马币。(完)

      
    
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐