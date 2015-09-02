马来西亚期市：棕榈油下跌1.09%，结束一连三日的涨势

路透吉隆坡9月2日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，之前三个交易 日曾连续大涨，因大宗商品市场在中国增长忧虑的拖累下走跌。 马来西亚11月棕榈油合约 下跌1.09%，报1,991马币，盘中 介于1,981-2,003马币交投。 成交量报53,529口，远高于以往的35,000口每日均量。 “隔夜原油和豆油期货的大跌对棕榈油市场构成打压，”吉隆坡一位 本地交易员说道。 “马币持续低迷或许对市场构成了暂时的支撑，”该交易员说。 马币 今年迄今下跌了约20%。周三马币兑美元下跌约1%至4.21. 路透技术分析师王涛表示，棕榈油可能跌至1,936马币，因其未能突 破阻力位2,024马币。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 孙茉莉)