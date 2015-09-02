国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差走软，因中国出口增加

路透新加坡9月2日 - 业内消息人士称，亚洲柴油和航煤裂解价差第四季料进一步走软，尤其是当冬季气温可能没有那么寒冷，而又适值中国增加出口。

消息人士称，在最近一波检视年度出口量之后，北京方面加快国内炼厂出口油品进度，预期中国第四季将会增加油品出口。

消息人士称，中石化、中海油和中国油在北京第四次配额发放中，获得990万吨出口配额，几乎是第三季340万吨的三倍。

业内消息人士称，巴基斯坦国家石油可能买入两批10,000吨航煤船货，分别在10月和11月交付，价格较中东报价每桶升水9.39美元。不过这尚未马上得到证实。

新加坡现货交易中，柴油成交两笔，航煤没有成交。

联合石化售出250,000桶含硫500ppm得到柴油，船期为9月17-21日，买家为壳牌，双方成交价格为较新加坡9月2-8日的平均报价每桶贴水0.2美元。

兴隆买入150,000桶含硫500ppm的柴油，船期为9月17-21日，较新加坡9月16-22日均价每桶贴水0.5美元。(完)

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