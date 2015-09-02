国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第二日下滑，至近一周低点

路透新加坡9月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第二日下滑，至约一周低点每吨59.95美元，因下游石化利润率走弱。

来自西方的柴油船货低于以往，预计会减少供给，低迷的石化利润率已经给石脑油裂解价差构成了压力。

一位新加坡的消息人士称：“石化利润率下滑，乙烯价格很低，这使得石脑油裂解价差下降。”

不过一位在新加坡的交易员说，石脑油的下行走势是一种修正和区间波动态势。

“上周下跌后市场上涨了两日，所以这是小的向下修正，”这位交易员说。

日本石油连盟的数据显示，8月29日当周日本石脑油商业库存上升0.07%至191万千升。

产能利用率降低至86.5%，前一周则为89.5%。

新加坡现货市场上有一笔石脑油成交，还有三笔汽油交易。

BP以每吨422美元向Socar出售2.5万吨11月上半月的石脑油。

中石油自PTT买入两艘规模各为5万通的92号汽油船货。一艘船期是9月24-28日，价格为每桶59.90美元，另一艘船期是9月17-21日，价格是每桶60.60美元。

SK以每桶较新加坡现货报价升水1.90美元的价格，出售5万桶船期为9月17-21日的95号汽油。(完)

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