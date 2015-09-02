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债券 | 2015年 9月 3日 星期四 00:58 BJT

南非汇市：南非兰特兑美元跌至10日低位，续受国内疲弱及全球忧虑打压

路透约翰内斯堡9月2日 - 南非兰特兑美元跌至10日低位，续受南非国内经济疲弱和全球经济忧虑拖累。

兰特兑美元 跌幅扩大，跌0.4%，报13.4915兰特，投资者等待将于周五公布的美国就业数据。

Bidvest Bank主要货币交易商Ion de Vleeschauwer称：“兰特仍将受到压力，特别是在距离美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定利率的日期临近时。”

如美国就业数据良好，将支持美联储在本月政策会议上决定加息。兰特盘中曾升至13.20兰特的阻力位，然后掉头向下。(完)

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